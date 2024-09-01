竹北「母殺2子」超凶宅1條件合法免告知　抓包後加價200萬繼續賣

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▲網友提醒小心竹北近AI智慧園區一間凶宅。（圖／翻攝Dcard）

▲台北市錦新大樓是知名凶宅，但因地段好、投報佳，交易仍相當頻繁，去年底更出現6字頭實登。（圖／翻攝Google 評價）

你知道凶宅（事故屋）只要符合1條件，屋主、房仲就可以合法不用告知買方嗎？一名網友在Dcard發文示警，要大家小心竹北一間曾發生母殺2子再自殺的3死凶宅，點出他曾被房仲帶看，事後搜尋才發現是死了全家的極凶宅，差點被騙。貼文釣出一堆差點中鏢受害者，抖出該物件先前開價1700多萬元，沒想到被抓包後下架，如今竟加價200多萬繼續賣，目前開價直逼2000萬元。原PO在Dcard發文，直接貼出該物件網路銷售連結，提醒說：「請小心這間是專賣凶宅的投資客，法律規定凶宅轉過一手『不用告知』！」並表示自己曾被垃圾房仲帶看過，後來上網查才知道是死了全家的極凶宅，差點就被騙了，砲轟：「他開市價在賣就是要故意騙人沒問題，這間兩個月前才開18xx，還敢加價賣，垃圾！」貼文引發討論也釣出一堆差點上當的受害者，紛紛留言「受害者+1！男友被房仲推這間，差點要一起陪他看凶宅了，氣死了！今年5-6月份的時候，價格還在17XX萬！」、「年初差點中鏢，被另一個好心房仲提醒，才知道那麼凶」。也有人疑惑道：「竹北小飛俠（指跳樓）超級多，是因為房價漲賺太多嗎？而且每間每個社區都一樣，可以賣不掉加價就賣。」經查，物件位在竹北一處重劃區，屋齡不超過7年，2021年發生事故後，同年底以專買凶宅的投資客以總價1000萬元接手，40多坪空間，換算每坪單價不到30萬元。規劃2房加車位格局，去年6月曾開價1388萬元求售引發討論，未料今年再被討論，價格更凶了，1年來開價翻漲近600萬元，總價直逼2000萬元。根據樂屋網資料顯示，該社區近年平均成交單價落在51萬元左右，相較其所屬生活圈每坪超過58萬元的行情來看，房價略低於水位。去年九月，也有網友在PTT發文求救，表示一時不查碰上此物件，談妥1200多萬後，付了10萬元下訂，被要求簽「告知事故同意書」才知是凶宅。第一線房仲員曾分享，過去凶宅買方清一色是投資客，但近年房價暴起，愈來愈多「比怕鬼更怕窮」的自住客也開始探詢，低於行情價的凶宅超搶手。他分享投資客炒凶宅不能說的3秘技，「先出租再轉售」、「蛋黃區凶宅申請危改改建」、「網路先曝光炒話題」。住展雜誌發言人陳炳辰先前受訪指出，如果凶宅再轉一手，在持有期間平安無事的話，就不用再註記是凶宅，不過這招只適用不太出名的凶宅，像「錦新大樓」等知名物件，就算沒註記大家也都知道。至於凶宅的房價？馨傳不動產智庫執行長何世昌先前受訪表示，一般而言凶宅房價都較附近行情便宜，還有分大凶、中凶與小凶，大凶指的是連續多人在同處自殺這類怨念極深者，中凶市場行情打5折、小凶市場行情打8折。但近年卻有不少凶宅因地段好，不但沒跌價還漲價，讓人感嘆「房價比鬼還凶」。