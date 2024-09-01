大谷翔平率「MVP打線」3連轟！道奇教頭滿意直呼：高薪是有原因的

大谷翔平率「MVP打線」3連轟！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（1）日出戰勁敵亞利桑那響尾蛇，扮演完美核彈頭，在首局首打席就轟出中外野陽春砲。讓人難以置信的是，MVP打線成員Mookie Betts、Freddie Freeman都接力敲出全壘打，完成隊史首次的開賽3連轟紀錄，對於該表現，道奇總教練Dave Roberts也直言：「他們領取高薪是有原因的。」
大谷點燃火藥 MVP打線不留情
自從隊友Mookie Betts先前遭遇左手傷勢後，大谷翔平就扛下開路先鋒任務，本場首打席面對響尾蛇先發投手Merrill Kelly，直接敲出中外野方向的陽春砲，除了為道奇隊先馳得點外，也是個人連續第2場開轟。
就在大谷翔平開轟後，猶如點燃MVP打線的火藥，第2、3棒的Mookie Betts、Freddie Freeman接力繳出「背靠背靠背開轟」，達成驚人的3連轟。根據大聯盟數據專家Sarah Langs的發文指出，這是道奇隊歷史上首次出現的開賽3連轟，大谷翔平也成為締造紀錄的一員。
擊敗分區勁敵 教頭滿意露笑顏
面對近年分區的強敵響尾蛇，縱使道奇開賽繳出3連轟，雙方仍以6：6平手鏖戰到9局，道奇靠著Tommy Edman的2分打點安打，才敲回2分致勝分，最終以8：6贏球，收下4連勝。
根據日本媒體《Full-Count》報導指出，總教練Dave Roberts賽後受訪時，露出相當滿意的表情，直言：「我們球隊裡有很好的選手，所以才能獲勝。」並說道：「他們作爲球星，且領取這麼好的薪水，並不是沒有理由的，球隊需要由他們來領導，這就是他們正在做的事情。」
大谷翔平以10年7億美元（約合220億元新台幣）破紀錄天價合約加盟道奇，Mookie Betts加上合約獎勵的部分，今年將有望領到3,000萬美元（約合9.6億元新台幣）的年薪，而Freddie Freeman的年薪也有2,700萬美元（約合8.6億元新台幣）。
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自從隊友Mookie Betts先前遭遇左手傷勢後，大谷翔平就扛下開路先鋒任務，本場首打席面對響尾蛇先發投手Merrill Kelly，直接敲出中外野方向的陽春砲，除了為道奇隊先馳得點外，也是個人連續第2場開轟。
就在大谷翔平開轟後，猶如點燃MVP打線的火藥，第2、3棒的Mookie Betts、Freddie Freeman接力繳出「背靠背靠背開轟」，達成驚人的3連轟。根據大聯盟數據專家Sarah Langs的發文指出，這是道奇隊歷史上首次出現的開賽3連轟，大谷翔平也成為締造紀錄的一員。
擊敗分區勁敵 教頭滿意露笑顏
面對近年分區的強敵響尾蛇，縱使道奇開賽繳出3連轟，雙方仍以6：6平手鏖戰到9局，道奇靠著Tommy Edman的2分打點安打，才敲回2分致勝分，最終以8：6贏球，收下4連勝。
根據日本媒體《Full-Count》報導指出，總教練Dave Roberts賽後受訪時，露出相當滿意的表情，直言：「我們球隊裡有很好的選手，所以才能獲勝。」並說道：「他們作爲球星，且領取這麼好的薪水，並不是沒有理由的，球隊需要由他們來領導，這就是他們正在做的事情。」
大谷翔平以10年7億美元（約合220億元新台幣）破紀錄天價合約加盟道奇，Mookie Betts加上合約獎勵的部分，今年將有望領到3,000萬美元（約合9.6億元新台幣）的年薪，而Freddie Freeman的年薪也有2,700萬美元（約合8.6億元新台幣）。