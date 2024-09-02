秋季限定！飯店「秋蟹宴」驚豔美味迎饕客

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▲港都茶樓打造秋季限定4道令人驚艷回味的蟹蟳料理。（圖／高雄翰品酒店提供）

▲「鮮拆蟹粉, 元貝皇胭脂燉蛋」是一道充滿尊榮感的獨家奢華燉蛋。（圖／高雄洲際酒店提供）

秋高氣爽的季節，正值蟳蟹肥美豐盈之際，也是一年之中品蟹的最佳時節。高雄翰品酒店以蟹為主題，推出季節限定的美味蟹料理，嚴選產地直送的沙公、紅蟳在主廚的演繹下，展現經典粵式、滬式、泰式等多重風味。高雄洲際酒店湛露中餐廳主廚團隊秉持對食材的極致要求，嚴選體型碩大、肉質紮實的沙公以及富含鮮美蟹黃的紅蟳等時令蟳蟹，推出深受饕客喜愛的秋蟹饗宴。高雄翰品酒店三樓港都茶樓9月2日至10月18日推出秋蟹宴，打造秋季限定4道令人驚艷回味的蟹蟳料理，包括南洋風味的「泰皇咖哩紅蟳」、結合廣式底蘊的「金銀蒜蒸沙公」、注入江浙經典元素的「蟹皇芙蓉燴紅蟳」、「蟹皇芙蓉燴沙公」，華麗呈現紅蟳鮮甜與飽滿膏黃、沙公的厚實彈嫩肉質。高雄翰品酒店表示，紅蟳肉質細緻、滋味甘鮮，秋季紅蟳蟹黃尤其豐厚，「泰皇咖哩蟳」混合濃郁的咖喱辛香、椰汁的鮮和檸檬葉的果香，構成獨特的泰式咖喱風味。「蟹皇芙蓉燴沙公」是一道極具視覺與味覺享受的料理，選用肉質鮮甜肥美的沙公，搭配蟹黃的濃郁香氣，再以滑嫩的蛋液和高湯煨製而成。「金銀蒜蒸沙公」是一道經典粵菜，以新鮮肥美的沙公搭配金蒜（蒜蓉爆香至金黃）和銀蒜（蒜末生拌）的雙重蒜香，蒸煮出鮮甜多汁的蟹肉，口感豐富，風味獨特。高雄洲際酒店湛露中餐廳9月2日起至10月31日止主廚團隊獻上多道期間限定私房蟳蟹珍饈。「紅蟳蒸土魷肉餅」嚴選當季新鮮紅蟳，與經典粵式家常料理「土魷蒸肉餅」創新結合。「鮮拆蟹粉, 元貝皇胭脂燉蛋」以鮮甜的蝦湯與在地放牧雞蛋一同燉煮出柔軟黃金燉蛋襯底，再將日本進口生食級帶子置於上方，搭佐香氣滿滿的蟹粉及蝦湯熬製的泡沫增添口感，再以分子料理概念製成的巴薩米克醋珠襯托海鮮的清甜。「紅蟳鮮拆蟹粉撈飯」延續去年掀起的熱潮，為饕客帶來味蕾上的極致享受。嚴選當季新鮮紅蟳，以手工鮮拆的蟹肉、蟹膏及精華蟹黃，一同煨煮成醇香濃郁的私房蟹粉淋醬。將濃稠的蟹粉醬汁淋在以砂鍋烹煮的鍋巴飯上，隨著蒸騰的熱氣與撲鼻的香氣，將饕客領入秋季限定奢華美饌饗宴。