辜仲諒下U18「台韓大戰」必勝令！中華隊總教練：派最好投手應戰

第13屆U18亞洲青棒錦標賽在今（2）日開打，中華隊首戰將交手同組的韓國，上演關鍵的「台韓大戰」。中華棒協理事長辜仲諒日前在中華隊的練習賽後，曾高呼：「無論如何，絕對不能輸給韓國。」賽前中華隊總教練吳柏宏受訪時也表示，因為亞青賽和世界盃的狀況比較不同，所以遇到日本、韓國，就是會把陣中最好的投手都派出去，展現預賽首戰搶勝的決心。
賽前透露牛棚安排 注意韓國重砲打者
賽前談到先發投手陳睦衡時，總教練吳柏宏表示，在上週和統一獅二軍的練習賽結束後，就已經有先跟他通知可能會投開幕戰，所以算是有充足的時間準備和休息。
有媒體問到牛棚投手的安排，吳柏宏回應道：「包含哀宥宇、林鉑濬、曾偉喆是可能的牛棚人選，因為這場就是預賽最重要的比賽，所以會派出目前最穩定的投手，順序的話還是要看比賽狀況來去做調配。」並補充道：「因為曾偉喆還有打指定打擊，所以看能不能把他放在最後一個投球。」
關於賽前針對日本、韓國的準備，吳柏宏表示：「這次有多安排一點右打，來面對他們的左投。」在打者部分，則是聽說韓國有不少有力量的打者，也有多加注意。去年U18世界盃的「台韓大戰」，中華隊以6：1擊敗韓國隊，今年開幕戰再度對決，力求搶下預賽的關鍵一戰，同時達成辜仲諒賽前下達的必勝令。
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賽前談到先發投手陳睦衡時，總教練吳柏宏表示，在上週和統一獅二軍的練習賽結束後，就已經有先跟他通知可能會投開幕戰，所以算是有充足的時間準備和休息。
有媒體問到牛棚投手的安排，吳柏宏回應道：「包含哀宥宇、林鉑濬、曾偉喆是可能的牛棚人選，因為這場就是預賽最重要的比賽，所以會派出目前最穩定的投手，順序的話還是要看比賽狀況來去做調配。」並補充道：「因為曾偉喆還有打指定打擊，所以看能不能把他放在最後一個投球。」
關於賽前針對日本、韓國的準備，吳柏宏表示：「這次有多安排一點右打，來面對他們的左投。」在打者部分，則是聽說韓國有不少有力量的打者，也有多加注意。去年U18世界盃的「台韓大戰」，中華隊以6：1擊敗韓國隊，今年開幕戰再度對決，力求搶下預賽的關鍵一戰，同時達成辜仲諒賽前下達的必勝令。