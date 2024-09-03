史上最大飯店熄燈潮！台北市21家危老改建　「香都大飯店」也＋1

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▲香都大飯店為香城集團旗下飯店之一，負責人同時擁有富享建設，香都未來也將改建為住宅建案。（圖／翻攝Google Maps）

▲陸客不來加上疫情衝擊，台北市觀光飯店業蕭條，截至今年3月，台北市已經熄燈了29家合法飯店。（圖／六福客棧／記者陳致宇攝）

▲台灣房價不斷攀漲，飯店業卻面臨經營困境，不少業者乾脆熄燈，改建商辦、住宅，出租或出售賺錢。（圖／記者陳韋帆攝）

台北市合法飯店4年熄燈29家！屋齡51年的「香都大飯店」今年7月23日通過危老核准，估將成為新冠疫情後第30家熄燈的飯店，專家指出，國內觀光日漸蕭條、陸客也不來，因近年房價高漲，不少飯店乾脆搭上危老重建列車，改成住宅或商辦建案租售。據台灣公司網資料，香城集團與富享建設負責人同為邱姓家族，旗下握有12家飯店(含一長住型旅館)，建案實績有台北車站知名建案「京王」、內湖「富享家」、中正區「富享榮華」等。另據北市府資料，香都大飯店位於民生東路一段，林森北路生活圈，屋齡51年、基地約245坪，今年7月23日取得危老核准；記者今(3)日致電詢問訂房狀態，至少到明年都仍正常營業。據了解，該案重建設計、規劃等，尚未確認，唯一可確定的是，預計重建為住宅大樓，以區內預售案價格來說，目前實價登錄均單價約110萬/坪。據台北市觀光局資料，合法旅館2019年3月643家、2024年3月614家，等於疫情爆發迄今，已減少了29家，足見觀光飯店業之蕭條，而熄燈的飯店中，共21家搭上危老重建列車，變成台北市史上最大飯店改建潮。通過危老案核准飯店，不乏知名飯店，如「馥敦飯店南京館」、「六福客棧」、「台北國賓大飯店」、「西華飯店」、「首都大飯店小巨蛋館」、「三德大飯店」、「神旺大飯店」等。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，兩岸關係惡化，陸客不來，加上前朝新南向計畫政策明顯無法補足舊有觀光市場，且國內薪資長年漲幅緩慢，通膨不斷加劇、物價飆升，且缺工問題難解，旅館業越來越難經營，導致熄燈數量不斷攀升。不過，由於近年房價飆漲，台北市精華區土地稀缺，不少飯店業者乾脆放棄觀光業，進行資產活化，轉型為開發商，將飯店拆除重建「商辦或住宅大樓」；而業者選擇危老重建並非都更，主要是因為危老改建無基地面積限制，申請效率快、變數少、容積獎勵明確，估計這波風潮短期內不會終止。