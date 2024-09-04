夏黃廉盈被控偷錢、勾光頭男！神隱多日行蹤曝　前夫要報警她冷笑

有「名媛版大S」稱號的貴婦夏黃廉盈和夜店大亨夏天倫在2021年離婚，結束12年婚姻，本以為是和平分開，但近日夏天倫突然公開一連串毀滅式爆料，指夏黃廉盈婚內出軌光頭男，還要她歸還偷走的女兒紅包錢。夏黃廉盈神隱多日後終於在今（4）日回應媒體，自己在國外旅遊，預計過陣子才會出面；聽到前夫夏天倫直播爆料、要報警抓她，夏黃廉盈還不時發出笑聲，只回應目前無法多說什麼，很可能還在與夏天倫協商中。
夏黃廉盈被控偷錢後神隱多日 行蹤曝光了
夏天倫在8月時突公開爆料前妻夏黃廉盈偷錢，表示夏黃廉盈趁家人不在時，拿走女兒的百萬元紅包，甚至買東西還跟小孩說︰「要記得還我錢喔」，讓夏天倫傻眼，痛批夏黃廉盈：「刷媽媽形象好賣東西，這壞習慣到現在都還改不掉」。
據《鏡週刊》報導，夏天倫日前受訪時表示，他和夏黃廉盈第一次談判失敗，預計將報警處理。而神隱多日的夏黃廉盈在今日終於傳出消息，表示她目前正在國外旅遊，所以過一陣子才會出面。夏黃廉盈聽聞前夫放話報警及對她的種種指控爆料，似乎也不以為意，還不時發出無奈冷笑，只說近期會暫停社交活動，先休息一陣子。
夏黃廉盈隨後更搬出媽媽身分，表示她要考慮的地方還有很多，希望大家可以諒解，她現階段無法做出太多回應，還需要一點時間。夏黃廉盈避重就輕的回應，很可能是還在跟夏天倫協商中。
和平分開是假象？夏黃廉盈形象盡毀
起底夏黃廉盈過往，她在22歲時就未婚懷孕，隔年才跟夏天倫登記結婚，甚至冠上夫姓，可見當時愛的有多濃烈。兩人離婚後，一開始還發布共同聲明：「在結束親密愛人的共同派對後，我與他將成為摯友，祝福彼此。」看似和平分開，怎料其中卻隱藏諸多內幕，讓夏天倫隱忍至今才選擇公開和夏黃廉盈撕破臉。
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夏天倫在8月時突公開爆料前妻夏黃廉盈偷錢，表示夏黃廉盈趁家人不在時，拿走女兒的百萬元紅包，甚至買東西還跟小孩說︰「要記得還我錢喔」，讓夏天倫傻眼，痛批夏黃廉盈：「刷媽媽形象好賣東西，這壞習慣到現在都還改不掉」。
據《鏡週刊》報導，夏天倫日前受訪時表示，他和夏黃廉盈第一次談判失敗，預計將報警處理。而神隱多日的夏黃廉盈在今日終於傳出消息，表示她目前正在國外旅遊，所以過一陣子才會出面。夏黃廉盈聽聞前夫放話報警及對她的種種指控爆料，似乎也不以為意，還不時發出無奈冷笑，只說近期會暫停社交活動，先休息一陣子。
夏黃廉盈隨後更搬出媽媽身分，表示她要考慮的地方還有很多，希望大家可以諒解，她現階段無法做出太多回應，還需要一點時間。夏黃廉盈避重就輕的回應，很可能是還在跟夏天倫協商中。
和平分開是假象？夏黃廉盈形象盡毀
起底夏黃廉盈過往，她在22歲時就未婚懷孕，隔年才跟夏天倫登記結婚，甚至冠上夫姓，可見當時愛的有多濃烈。兩人離婚後，一開始還發布共同聲明：「在結束親密愛人的共同派對後，我與他將成為摯友，祝福彼此。」看似和平分開，怎料其中卻隱藏諸多內幕，讓夏天倫隱忍至今才選擇公開和夏黃廉盈撕破臉。