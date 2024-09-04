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iPhone 16直播／2024蘋果秋季發表會資訊　台灣預購開賣時間一覽

記者黃韻文／綜合報導

▲2024蘋果秋季發表會（Apple發表會）在台灣時間9月10日凌晨1時登場，將發表iPhone 16系列新機，直播、預購、開賣時間一次看。（圖／Apple提供）
▲2024蘋果秋季發表會（Apple發表會）在台灣時間9月10日凌晨1時登場，將發表iPhone 16系列新機，直播、預購、開賣時間一次看。（圖／Apple提供）
iPhone 16登場倒數！2024蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1時登場，主題為「It's Glowtime」（發光時刻），預計將亮相iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max共4款新手機，《NOWnews》整理Apple發表會直播資訊一次看。

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🟡iPhone 16將登場！2024蘋果發表會直播點此

🟡iPhone 16發表會時間
◾太平洋時間9月9日上午10:00
◾台灣時間9月10日凌晨01:00

🟡iPhone 16台灣預購時間、開賣時間
Apple發表會在台灣時間9月10日凌晨1時登場，屆時將發表iPhone 16系列新機，若依照過往慣例台灣列為首波開賣，將會在當周星期五開放預購、下周星期五開賣。

◾發表時間：9月10日凌晨1時
◾官網預購時間：9月13日晚間8時
◾台灣上市開賣：9月20日上午8時起

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▲蘋果發表會日期終於確定了！將於台灣時間9月10日凌晨1點登場，主題為「Glowtime」，除了iPhone 16系列之外，是否還會有其他產品也相當令人期待。（圖／翻攝官網）
▲蘋果發表會於台灣時間9月10日凌晨1點登場。（圖／翻攝官網）

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