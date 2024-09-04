iPhone 16直播／2024蘋果秋季發表會資訊　台灣預購開賣時間一覽

iPhone 16登場倒數！2024蘋果秋季發表會將在台灣時間9月10日凌晨1時登場，主題為「It's Glowtime」（發光時刻），預計將亮相iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max共4款新手機，《NOWnews》整理Apple發表會直播資訊一次看。
🟡iPhone 16將登場！2024蘋果發表會直播點此
🟡iPhone 16發表會時間
◾太平洋時間9月9日上午10:00
◾台灣時間9月10日凌晨01:00
🟡iPhone 16台灣預購時間、開賣時間
Apple發表會在台灣時間9月10日凌晨1時登場，屆時將發表iPhone 16系列新機，若依照過往慣例台灣列為首波開賣，將會在當周星期五開放預購、下周星期五開賣。
◾發表時間：9月10日凌晨1時
◾官網預購時間：9月13日晚間8時
◾台灣上市開賣：9月20日上午8時起
🟡更多iPhone資訊：
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◾iPhone 16「史上8大之最」超推坑！APPLE史來最大螢幕、最佛價格
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🟡iPhone 16發表會時間
◾太平洋時間9月9日上午10:00
◾台灣時間9月10日凌晨01:00
🟡iPhone 16台灣預購時間、開賣時間
Apple發表會在台灣時間9月10日凌晨1時登場，屆時將發表iPhone 16系列新機，若依照過往慣例台灣列為首波開賣，將會在當周星期五開放預購、下周星期五開賣。
◾發表時間：9月10日凌晨1時
◾官網預購時間：9月13日晚間8時
◾台灣上市開賣：9月20日上午8時起
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