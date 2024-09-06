柯文哲進台北看守所！脫光檢查不是最慘　舍房配備、作息QA一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃揚明指出，在看守所舍房內幾乎沒有隱私，上廁所都得「公開」。（示意圖／取自pixabay）

▲柯文哲遭羈押禁見，新入台北看守所收容時會收到內衣褲、牙刷、牙膏、香皂等生活用品。（圖／新北市警局土城分局提供）

▲柯文哲遭羈押禁見，挺柯民眾不捨他在裡面太熱送電扇過來。不過，台北看守所舍房內裝有吊扇、排風扇，且用電有規定。（圖／攝影林敬原攝，2024,09,05）

民眾黨主席柯文哲在擔任台北市長期間，涉及京華城容積案，5日傍晚遭裁定羈押禁見，被銬上手銬搭囚車，送進位在新北土城的台北看守所、住3人房。柯文哲新入台北看守所收容會面臨什麼？資深媒體人黃揚明曾在鄭文燦遭羈押時，揭露在看守所最難過的4點，最慘的不是脫光光檢查身體，還有毫無隱私、沒有冷氣等。《NOWnews今日新聞》也整理看守所收容流程、房舍配備、作息與相關規範，一文掌握柯文哲2個月的羈押生活。黃揚明先前在臉書發文，揭露在看守所最難過的4點：正常新收被告的檢身流程包括脫光衣褲、撥頭髮（確認頭髮中沒有藏違禁品）、張嘴並伸舌頭上下確認、轉身彎腰撥開屁股並咳嗽一聲，確認肛門中沒有藏違禁品。黃揚明表示，依其過去經驗，禁見被告的舍房算是比較「舒服」的，因為必須隔離收容，尤其不能與同案被告同間或隔壁間，但是，舍房環境都差不多，包括上廁所都得公開為之，一舉一動室友和管理員都可以看得很清楚。黃揚明說，禁見被告連放風都只能在禁見舍房區的走廊散步，真的非常無聊。但除了禁見的相關限制外，現在至少已開放閱讀書報，甚至可以買無線電視機或收音機看數位無線電視台節目或聽廣播，只要有人寄錢進去，也可以採購監所販售的相關日用品、食品。柯文哲2個月的羈押人生真有這麼難熬嗎？根據法務部矯正署常見收容問題Q&A解答，在進入看守所「收容人新收辦理流程」，第一要先查驗相關文書並核對人別及身分證明文件，確認是否無物；第二就是進行身體、衣物及攜帶物品的詳細檢查；第三要檢查有無疾病或外傷；第四則是告知應遵守事項，填載新收相關文件後配入舍房。矯正署指出，看守所供應收容人三餐飲食、飲用水、制服褲（含夾克）、公用餐具，新入矯正機關時，都會發放基本生活物資（包含內衣褲、牙刷、牙膏、毛巾、衛生紙、香皂各 1 件），如果覺得不夠用的話，可以請親友寄送或自費購買。 而收容第１天就可以購買生活必需品。進入看守所時，收容人帶進來的錢都要交所方保管，會得到保管金手摺，用來登載機所內的購物及其他支出紀錄。 看守所合作社賣的物品分「一般性物品」（食品類）與「非一般性物品」（電器、電池、棉被等非食品類），以低於市價販售。不過，在看守所花錢有額度上限，一般性物品每人每日消費以300元為限，過節時（指端午節、中秋節當日及除夕至初三）額度可提高到每人每日600元，不可以累計。而非一般性物品消費金額分別超過300元及600元時，須分別經教區科員及機關首長核准後，始能購買。矯正署表示，考量場舍環境衛生及預防各類傳染病，矯正機關舍房內之廁所以蹲式為原則，「廁所設有適當之遮蔽設施」，以維收容人隱私及戒護安全的需求。在用水用電上，為落實節能減碳，各機關皆訂有用水、電扇及電燈開啟時間的相關規定。 舍房裡裝有旋轉吊扇、排風扇或其他設備，以促進通風。矯正署指出，收容人在矯正機關生活規律，平日除固定運動、用餐、休息時間外，還有各種作業、敎化、教育、輔導、文康活動或職業訓練等課程。例假日收容人均在舍房內活動，如整理內務、閱讀書報、看電視、聽音樂等。0640：起床、整理內務0700：早餐0755：開封前準備點名0820：進工場點名0840：各房輪流「打鼓」，每小時一次0900：工場作業時間1120：準備用餐1140：中午點名1210：中午休息時間(發午餐藥、輪流洗澡等)1400：工場作業時間1540：打掃環境1600：休息時間，點名準備收封1640：收封1700：收封點名1720：晚餐1800：開舖2100：熄燈就寢