中秋發錢了！24萬人最高爽拿1萬元　超商、ATM領現金：錢猛刷一排

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▲彰化縣有264位百歲人瑞，年紀最長為111歲。縣府日前舉辦重陽慶祝活動。（圖／彰化縣政府提供）

中秋佳節將至，政府又要發錢了！彰化縣9月16日將發重陽敬老禮金，最低1000元、最高1萬元，有現金、匯款2種領取方式，而且超商（7-11、全家）、銀行、郵局ATM都能領，24萬人受惠。此外，桃園重陽敬老禮金最低2500元、最高2萬元；新北市重陽敬老禮金則是最低1500元、最高2萬元。彰化發放重陽敬老禮金金額為1000元、3000元、6000元、9000元，最高1萬元。誰能領？只要在今年1月1日前設籍彰化縣，並年滿65~99歲者（即民國14年至48年出生者）、55歲以上至64歲原住民（民國49年至58年出生者），都可以領到新台幣1000元現金。另外，福利身分戶年滿65歲至79歲長者（民國34年至48年出生者）及55~64歲原住民長者（民國49年至58年出生者）發3000元；80歲~89歲長者（民國24年至33年出生者）發6000元；90歲至99歲者（民國14至23年出生），發9000元。百歲以上人瑞可領1萬元重陽敬老禮金，還有金鎖片、敬老狀及禮品。今年彰化縣重陽敬老禮金採現金、匯款2種方式，如果想直接入帳，錢將自動撥款至指定帳戶，最快在中秋節前就能領到錢。重陽敬老禮金發送以公所列印提供名冊為準，依規定發給禮金。第一階段發放時間：9/16～10/11第二階段發放時間：10/12～11/4