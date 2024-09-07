他房貸繳10年！兒子名下房子慘變無緣媳婦的　律師：幸好還沒結婚

談戀愛時，你是恨不得把心、甚至身家全掏給對方的那個人嗎？一名深謀遠慮的爸爸10年前買房並登記在兒子名下，不僅出頭期款，甚至連房貸也全包了，想讓兒子0成本當包租公。未料，兒子談戀愛就暈船，和女友私訂婚約，把房子送給對方，但最後婚沒結成分手，房子變別人的。爸爸急向律師求救，律師嘆幸好沒結婚，還有機會要回來。
擅遺產繼承的律師蘇家宏日前分享，哀傷爸爸來求救，表示他為了讓兒子人生過得更美好順遂，動用自己的養老金幫兒子買房，還繳了10年房貸，一毛錢都沒讓兒子負擔。沒想到10年後，兒子跟女友私訂婚約，就將房子贈與給女友，最後婚沒結成，兩人最終分手，大嘆「10多年來辛苦繳房貸買的房子，就這樣變成外人的了」。
房子送女友還要得回嗎？律師：1條件有機會討回
遇上這種事情該怎麼辦？蘇家宏直言：「幸好兒子沒有跟女友結婚！」他指出，兒子和女友以約定未來要結婚的前提，送房子給女友，因為兩人最終婚沒結成，兒子可以向女友請求返還贈與物，也就是那間充滿爸爸愛的房子，如果女友不還就提告。
蘇家宏說，反之，如果兒子已經跟女友結婚，婚後才離婚，就沒有辦法請求返還。不過，蘇家宏也建議，相較於爸爸把房子直接登記在兒子名下，爸媽們其實有更好的方法，可以更有保障的處理房子，同時保有給兒子美好人生的初心。他建議有以下2做法。
1. 以太太名義買房並登記在太太名下，撰寫遺囑，在人生畢業後讓兒子繼承。
2. 買房時登記在兒子名下，但房子買進來後，「自益信託」給媽媽，寫好信託合約並設定信託監察人，房子在信託期間就無法移轉給別人了。
蘇家宏表示，爸媽為兒女著想是天性，但孩子不一定會完全照著我們的意思做，結果，原本要給兒女保障的財產，反而送給別人，爸媽如果懂得運用法律，就更能保障你對兒女的愛不被糟蹋。
什麼是「自益信託」？
在信託關係裡，若委託人將財產交付信託，並指定自己為信託受益人，也就是說委託人與受益人是同一個人，稱為「自益信託」，不需要繳納贈與稅。若委託人將財產交付信託，指定受益人非委託人自己，稱為「他益信託」，必須依贈與稅法之規定辦理申報事宜。
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房子送女友還要得回嗎？律師：1條件有機會討回
遇上這種事情該怎麼辦？蘇家宏直言：「幸好兒子沒有跟女友結婚！」他指出，兒子和女友以約定未來要結婚的前提，送房子給女友，因為兩人最終婚沒結成，兒子可以向女友請求返還贈與物，也就是那間充滿爸爸愛的房子，如果女友不還就提告。
蘇家宏說，反之，如果兒子已經跟女友結婚，婚後才離婚，就沒有辦法請求返還。不過，蘇家宏也建議，相較於爸爸把房子直接登記在兒子名下，爸媽們其實有更好的方法，可以更有保障的處理房子，同時保有給兒子美好人生的初心。他建議有以下2做法。
1. 以太太名義買房並登記在太太名下，撰寫遺囑，在人生畢業後讓兒子繼承。
2. 買房時登記在兒子名下，但房子買進來後，「自益信託」給媽媽，寫好信託合約並設定信託監察人，房子在信託期間就無法移轉給別人了。
蘇家宏表示，爸媽為兒女著想是天性，但孩子不一定會完全照著我們的意思做，結果，原本要給兒女保障的財產，反而送給別人，爸媽如果懂得運用法律，就更能保障你對兒女的愛不被糟蹋。
什麼是「自益信託」？
在信託關係裡，若委託人將財產交付信託，並指定自己為信託受益人，也就是說委託人與受益人是同一個人，稱為「自益信託」，不需要繳納贈與稅。若委託人將財產交付信託，指定受益人非委託人自己，稱為「他益信託」，必須依贈與稅法之規定辦理申報事宜。