台灣夜市「日本B級美食」1份300元被嫌貴　全場爆共鳴：盤子食物

台灣人真的超愛日本！根據觀光署最新統計，今年前6月台灣人出國人數為826萬8352人次，當中有36%都是去日本玩，高達297萬6434人次最多。台灣人不只愛去日本玩，日本美食在台灣也很受歡迎，不過卻有網友認為，日本「B級美食」之一的大阪燒在台灣夜市一份要賣300元太貴，批評成本不到「不知道有沒有20元」引發討論，不少網友附和，認為台灣賣的大阪燒是盤子食物。
什麼是B級美食？日本代表食物有哪些？
「B級美食」指出的是平價又好吃的大眾美食，日本B級美食代表食物有炒麵、大阪燒、章魚燒、拉麵、東京文字燒、關西御好燒等使用麵粉的料理，以及被稱做ホルモン（台灣稱「下水料」）或もつ等處理過後方便食用的豬牛內臟料理。
原PO在PTT發文指出，大阪燒材料「一顆蛋+三片肉+高麗菜+麵糊，這樣一份大阪燒賣300，食材成本不知道有沒有20？」，也認為大阪燒吃起來普通，「很鹹又沒什麼料，都在吃麵糊跟高麗菜，一份50元的蛋餅都比較好吃」，好奇問「大阪燒是騙錢的東西嗎？」。
貼文引發討論，多數網友都認同原PO看法，紛紛留言「吃醬料的」、「就章魚小丸子的等級」、「日本吃過一次，吃不懂」、「日本都沒賣那麼貴，不知道台灣店家是在抬價什麼」、「最坑錢的日本料理」、「在台灣是盤子食物，在日本就像台灣熱炒，聊天喝酒配著吃」。
但也有人持相反立場，認為「在日本是B級小吃 在台灣是異國料理」、「也許背後有你想不到的成本？真那麼好賺，應該遍地都是大阪燒店」、「只要是外國來的價格就翻倍」。也有網友分享在日本吃大阪燒的價格，「我上次去Osaka（大阪）吃，記得是5000多塊日幣（換算約新台幣1450元），匯率0.29的時候餒」，認為台灣大阪燒其實沒有比日本貴。
夜市也有百元內大阪燒 這家只限冬季賣
不過，也有一份不到百元的夜市大阪燒，號稱是台北臨江街夜市（通化夜市）最神出鬼沒美食攤的「夜店食堂」，冬季販售的大阪燒「豚玉燒」一份只要60~70元（2023年價格，實際售價以店家公布為主），滿滿高麗菜的麵糊加入漢堡肉、薯泥、起司，外型宛如放大版的車輪餅，雙面煎得恰恰的，再刷上醬汁和美乃滋、撒滿海苔粉，一開賣就吸引大批排隊人潮。
而饒河夜市的「楊家日式大阪燒」，有滿滿的高麗菜、鮪魚、玉米粒，刷上特調醬料，再撒滿海苔粉跟柴魚片，咬下去多層次的口感，搭配微辣的芥末超美味，一份只要80元，也是饒河夜市的排隊名店之一。
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「B級美食」指出的是平價又好吃的大眾美食，日本B級美食代表食物有炒麵、大阪燒、章魚燒、拉麵、東京文字燒、關西御好燒等使用麵粉的料理，以及被稱做ホルモン（台灣稱「下水料」）或もつ等處理過後方便食用的豬牛內臟料理。
原PO在PTT發文指出，大阪燒材料「一顆蛋+三片肉+高麗菜+麵糊，這樣一份大阪燒賣300，食材成本不知道有沒有20？」，也認為大阪燒吃起來普通，「很鹹又沒什麼料，都在吃麵糊跟高麗菜，一份50元的蛋餅都比較好吃」，好奇問「大阪燒是騙錢的東西嗎？」。
貼文引發討論，多數網友都認同原PO看法，紛紛留言「吃醬料的」、「就章魚小丸子的等級」、「日本吃過一次，吃不懂」、「日本都沒賣那麼貴，不知道台灣店家是在抬價什麼」、「最坑錢的日本料理」、「在台灣是盤子食物，在日本就像台灣熱炒，聊天喝酒配著吃」。
但也有人持相反立場，認為「在日本是B級小吃 在台灣是異國料理」、「也許背後有你想不到的成本？真那麼好賺，應該遍地都是大阪燒店」、「只要是外國來的價格就翻倍」。也有網友分享在日本吃大阪燒的價格，「我上次去Osaka（大阪）吃，記得是5000多塊日幣（換算約新台幣1450元），匯率0.29的時候餒」，認為台灣大阪燒其實沒有比日本貴。
夜市也有百元內大阪燒 這家只限冬季賣
不過，也有一份不到百元的夜市大阪燒，號稱是台北臨江街夜市（通化夜市）最神出鬼沒美食攤的「夜店食堂」，冬季販售的大阪燒「豚玉燒」一份只要60~70元（2023年價格，實際售價以店家公布為主），滿滿高麗菜的麵糊加入漢堡肉、薯泥、起司，外型宛如放大版的車輪餅，雙面煎得恰恰的，再刷上醬汁和美乃滋、撒滿海苔粉，一開賣就吸引大批排隊人潮。
而饒河夜市的「楊家日式大阪燒」，有滿滿的高麗菜、鮪魚、玉米粒，刷上特調醬料，再撒滿海苔粉跟柴魚片，咬下去多層次的口感，搭配微辣的芥末超美味，一份只要80元，也是饒河夜市的排隊名店之一。