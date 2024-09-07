影／新北千坪全新夜市開幕了！　必吃美食、評價、營業時間一次看

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▲新北鶯歌的「鳳鳴龍鳳夜市」已正式開幕，每周二、五、六3天營業。（圖／翻攝龍鳳夜市籌備群臉書）

▲高雄知名的「等等炸彈蔥仔餅」，鳳鳴龍鳳夜市也有，網友朝聖IG爆紅「7顆蛋巨無霸」。（圖／翻攝Google評價）

▲食尚玩家曾前往採訪芙琳卡。（圖／翻攝芙琳卡臉書）

▲已到訪鳳鳴龍鳳夜市的網友評論，認為夜市動線、停車問題都有待加強。（圖／翻攝Google評價）

新北市又有全新的夜市開幕啦！位在鶯歌重劃區裡、占地1200坪的「鳳鳴龍鳳夜市」，有「最強夜市甜點」封號、興仁花園夜市的「芙琳卡」進駐，高雄忠孝夜市出名的「等等炸蛋蔥仔餅」也來了，玩的吃的攤位各占一半，8月30日試營運人潮炸裂，！《NOWnews今日新聞》整理夜市地點、營業時間、必吃美食與評價一次看。要特別提醒，📍地址：新北市鶯歌區鳳三路157號📍營業時間：每周二、五、六📍停車資訊：昭和園後方設有機場停車場鳳鳴龍鳳夜市管理委員會會長李冠賢先前接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，夜市占地1200坪，規劃有220格，商家視所需空間承租1~4格，招商已七成滿，吃的、玩的幾乎各占一半。李冠賢強調，鳳鳴龍鳳夜市要打造不同傳統夜市的全新夜市，看起來要乾乾淨淨，商家的衛生與安全都會特別要求，餐飲類商家也一致要求加裝靜電機、除油設備，要將油煙問題降到最低。每周二、五、六營業的鳳鳴龍鳳夜市，從7月初釋出即將開張訊息後，備受期待，8月30日試營運以來，幾乎只要一營業就吸引大批人潮前來，目前Google評價3.8顆星（滿分5顆星）。評價上有好也有壞，我們先整理已踩線朝聖網友們推薦的必吃美食與評價。一串20元、調味獨特，CP值超高，但注意「要等很久喔」。網友分享等至少超過30分鐘，「慢慢逛一圈半個小時，結果還沒輪到我的烤」，建議老闆爆單時放牌子告知客人要等待的時間。吃過的網友形容，它吃起來有點豬肉滿福堡加蛋的感覺，大讚「非常好吃」。「等等炸蛋蔥仔餅」在高雄苓雅區的忠孝夜市十分出名，特製蔥油餅皮下油鍋大火炸到酥香，其「巨無霸7顆蛋蔥油餅」包裹肉鬆、起司、火腿、7顆「炸蛋」，還有滿滿蔥花，炸蛋裡的蛋黃一咬爆漿，大受歡迎。客製化 No.1 $155(7顆蛋+霸王匯+起司)。芙琳卡是一種外型類似馬卡龍的糕點，店家改用台南11號梗米製成貝殼狀的酥脆餅皮，中間夾著各式口味的冰淇淋，十分受歡迎。在八德興仁花園夜市排隊至少要等30~40分鐘才吃得到。而芙琳卡在鳳鳴龍鳳夜市賣新品生乳麻糬，目前在Google評價上有11則評價，全是5星好評。吃過的網友分享，「那天想吃甜點，去夜市看到一間叫芙琳卡的，霜淇淋才10元，雖然只有一圈，但是真的很濃郁、CP值超高，還有點拿破崙塔，買二送一， 一個才40，如果想吃甜點，我推薦這間」。剛開幕滿一周的鳳鳴龍鳳夜市Google評價3.8顆星（滿分5顆星），185則評價中雖然以5星好評占多數，但也有不少1星負評，仍有不少待改進的地方，我們整理實際到訪夜市的網友意見，期待鳳鳴龍鳳夜市能愈來愈好。評論網友指出，先前逛過台中旱溪夜市，東西好吃有特色也不貴，希望之後龍鳳夜市能超越旱溪夜市、物價能夠便宜些些。網友表示，夜市管理處人員有好幾位站在服務處門口聊天或抽菸，但夜市內部垃圾桶已成金字塔，清潔人員來不及清運垃圾、出入口人流壅塞、周邊車輛交通及停車無人引導，但都沒見到調撥其他人員去支援，建議管理上可再加強。評論網友指出，很期待的夜市，但到現場發現攤位排隊的動線沒有標示很明確，排隊位置的人潮很多，導致前進路線被堵住到動彈不得，而且人潮很多，煙味、檳榔味都很重。也有網友建議，每幾攤間可以有個像避車彎一樣的地方，讓人可以好好把手中食物吃掉，或等朋友排隊，就不用大家都卡在動線上不動，讓後面人塞車。網友表示，機車的停車格很少，要騎到很遠的地方才有位置。也有網友補充，提醒只有後面（昭和園）有一個空地可以停機車，「警察隨時都會來開單，不過好險夜市有廣播警察來了」，人行道跟紅線不要停，警察取締超嚴格。也有人形容，鳳鳴龍鳳夜市真的跟新莊新開的思源夜市差不多，「只是地稍微大了一些」。期待夜市能改進缺點，才能走得更長遠。