影／新北千坪全新夜市開幕了！　必吃美食、評價、營業時間一次看

新北市又有全新的夜市開幕啦！位在鶯歌重劃區裡、占地1200坪的「鳳鳴龍鳳夜市」，有「最強夜市甜點」封號、興仁花園夜市的「芙琳卡」進駐，高雄忠孝夜市出名的「等等炸蛋蔥仔餅」也來了，玩的吃的攤位各占一半，8月30日試營運人潮炸裂，昨（6）晚正式開幕，今晚也有開！《NOWnews今日新聞》整理夜市地點、營業時間、必吃美食與評價一次看。要特別提醒，來龍鳳夜市停車要小心，據悉取締非常嚴格。
鳳鳴龍鳳夜市相關資訊 新增機車停車場
📍地址：新北市鶯歌區鳳三路157號
📍營業時間：每周二、五、六
📍停車資訊：昭和園後方設有機場停車場
鳳鳴龍鳳夜市特色 餐飲攤必裝靜電機、除油設備
鳳鳴龍鳳夜市管理委員會會長李冠賢先前接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，夜市占地1200坪，規劃有220格，商家視所需空間承租1~4格，招商已七成滿，吃的、玩的幾乎各占一半。
李冠賢強調，鳳鳴龍鳳夜市要打造不同傳統夜市的全新夜市，看起來要乾乾淨淨，商家的衛生與安全都會特別要求，餐飲類商家也一致要求加裝靜電機、除油設備，要將油煙問題降到最低。
Google評價3.8顆星 網友推薦必吃美食一次看
每周二、五、六營業的鳳鳴龍鳳夜市，從7月初釋出即將開張訊息後，備受期待，8月30日試營運以來，幾乎只要一營業就吸引大批人潮前來，目前Google評價3.8顆星（滿分5顆星）。評價上有好也有壞，我們先整理已踩線朝聖網友們推薦的必吃美食與評價。
📍新疆羊肉串 5串 $100
一串20元、調味獨特，CP值超高，但注意「要等很久喔」。網友分享等至少超過30分鐘，「慢慢逛一圈半個小時，結果還沒輪到我的烤」，建議老闆爆單時放牌子告知客人要等待的時間。
📍奶熊肉蛋堡 原味1顆 $60
吃過的網友形容，它吃起來有點豬肉滿福堡加蛋的感覺，大讚「非常好吃」。
📍等等炸蛋蔥仔餅 原味1份 $50
「等等炸蛋蔥仔餅」在高雄苓雅區的忠孝夜市十分出名，特製蔥油餅皮下油鍋大火炸到酥香，其「巨無霸7顆蛋蔥油餅」包裹肉鬆、起司、火腿、7顆「炸蛋」，還有滿滿蔥花，炸蛋裡的蛋黃一咬爆漿，大受歡迎。客製化 No.1 $155(7顆蛋+霸王匯+起司)。
📍芙琳卡-生乳麻糬
芙琳卡是一種外型類似馬卡龍的糕點，店家改用台南11號梗米製成貝殼狀的酥脆餅皮，中間夾著各式口味的冰淇淋，十分受歡迎。在八德興仁花園夜市排隊至少要等30~40分鐘才吃得到。
而芙琳卡在鳳鳴龍鳳夜市賣新品生乳麻糬，目前在Google評價上有11則評價，全是5星好評。吃過的網友分享，「那天想吃甜點，去夜市看到一間叫芙琳卡的，霜淇淋才10元，雖然只有一圈，但是真的很濃郁、CP值超高，還有點拿破崙塔，買二送一， 一個才40，如果想吃甜點，我推薦這間」。
鳳鳴龍鳳夜市缺點？過來人示警：機車千萬別亂停
剛開幕滿一周的鳳鳴龍鳳夜市Google評價3.8顆星（滿分5顆星），185則評價中雖然以5星好評占多數，但也有不少1星負評，仍有不少待改進的地方，我們整理實際到訪夜市的網友意見，期待鳳鳴龍鳳夜市能愈來愈好。
📍攤位蠻多但價位不便宜
評論網友指出，先前逛過台中旱溪夜市，東西好吃有特色也不貴，希望之後龍鳳夜市能超越旱溪夜市、物價能夠便宜些些。
📍垃圾清潔、人流與車流管理待加強
網友表示，夜市管理處人員有好幾位站在服務處門口聊天或抽菸，但夜市內部垃圾桶已成金字塔，清潔人員來不及清運垃圾、出入口人流壅塞、周邊車輛交通及停車無人引導，但都沒見到調撥其他人員去支援，建議管理上可再加強。
📍動線規劃不良、煙味與檳榔味很重
評論網友指出，很期待的夜市，但到現場發現攤位排隊的動線沒有標示很明確，排隊位置的人潮很多，導致前進路線被堵住到動彈不得，而且人潮很多，煙味、檳榔味都很重。
也有網友建議，每幾攤間可以有個像避車彎一樣的地方，讓人可以好好把手中食物吃掉，或等朋友排隊，就不用大家都卡在動線上不動，讓後面人塞車。
📍機車停車格有限 警察取締嚴格
網友表示，機車的停車格很少，要騎到很遠的地方才有位置。也有網友補充，提醒只有後面（昭和園）有一個空地可以停機車，「警察隨時都會來開單，不過好險夜市有廣播警察來了」，人行道跟紅線不要停，警察取締超嚴格。
也有人形容，鳳鳴龍鳳夜市真的跟新莊新開的思源夜市差不多，「只是地稍微大了一些」。期待夜市能改進缺點，才能走得更長遠。
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📍地址：新北市鶯歌區鳳三路157號
📍營業時間：每周二、五、六
📍停車資訊：昭和園後方設有機場停車場
鳳鳴龍鳳夜市特色 餐飲攤必裝靜電機、除油設備
鳳鳴龍鳳夜市管理委員會會長李冠賢先前接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，夜市占地1200坪，規劃有220格，商家視所需空間承租1~4格，招商已七成滿，吃的、玩的幾乎各占一半。
李冠賢強調，鳳鳴龍鳳夜市要打造不同傳統夜市的全新夜市，看起來要乾乾淨淨，商家的衛生與安全都會特別要求，餐飲類商家也一致要求加裝靜電機、除油設備，要將油煙問題降到最低。
Google評價3.8顆星 網友推薦必吃美食一次看
每周二、五、六營業的鳳鳴龍鳳夜市，從7月初釋出即將開張訊息後，備受期待，8月30日試營運以來，幾乎只要一營業就吸引大批人潮前來，目前Google評價3.8顆星（滿分5顆星）。評價上有好也有壞，我們先整理已踩線朝聖網友們推薦的必吃美食與評價。
📍新疆羊肉串 5串 $100
一串20元、調味獨特，CP值超高，但注意「要等很久喔」。網友分享等至少超過30分鐘，「慢慢逛一圈半個小時，結果還沒輪到我的烤」，建議老闆爆單時放牌子告知客人要等待的時間。
📍奶熊肉蛋堡 原味1顆 $60
吃過的網友形容，它吃起來有點豬肉滿福堡加蛋的感覺，大讚「非常好吃」。
📍等等炸蛋蔥仔餅 原味1份 $50
「等等炸蛋蔥仔餅」在高雄苓雅區的忠孝夜市十分出名，特製蔥油餅皮下油鍋大火炸到酥香，其「巨無霸7顆蛋蔥油餅」包裹肉鬆、起司、火腿、7顆「炸蛋」，還有滿滿蔥花，炸蛋裡的蛋黃一咬爆漿，大受歡迎。客製化 No.1 $155(7顆蛋+霸王匯+起司)。
📍芙琳卡-生乳麻糬
芙琳卡是一種外型類似馬卡龍的糕點，店家改用台南11號梗米製成貝殼狀的酥脆餅皮，中間夾著各式口味的冰淇淋，十分受歡迎。在八德興仁花園夜市排隊至少要等30~40分鐘才吃得到。
而芙琳卡在鳳鳴龍鳳夜市賣新品生乳麻糬，目前在Google評價上有11則評價，全是5星好評。吃過的網友分享，「那天想吃甜點，去夜市看到一間叫芙琳卡的，霜淇淋才10元，雖然只有一圈，但是真的很濃郁、CP值超高，還有點拿破崙塔，買二送一， 一個才40，如果想吃甜點，我推薦這間」。
鳳鳴龍鳳夜市缺點？過來人示警：機車千萬別亂停
剛開幕滿一周的鳳鳴龍鳳夜市Google評價3.8顆星（滿分5顆星），185則評價中雖然以5星好評占多數，但也有不少1星負評，仍有不少待改進的地方，我們整理實際到訪夜市的網友意見，期待鳳鳴龍鳳夜市能愈來愈好。
📍攤位蠻多但價位不便宜
評論網友指出，先前逛過台中旱溪夜市，東西好吃有特色也不貴，希望之後龍鳳夜市能超越旱溪夜市、物價能夠便宜些些。
📍垃圾清潔、人流與車流管理待加強
網友表示，夜市管理處人員有好幾位站在服務處門口聊天或抽菸，但夜市內部垃圾桶已成金字塔，清潔人員來不及清運垃圾、出入口人流壅塞、周邊車輛交通及停車無人引導，但都沒見到調撥其他人員去支援，建議管理上可再加強。
📍動線規劃不良、煙味與檳榔味很重
評論網友指出，很期待的夜市，但到現場發現攤位排隊的動線沒有標示很明確，排隊位置的人潮很多，導致前進路線被堵住到動彈不得，而且人潮很多，煙味、檳榔味都很重。
也有網友建議，每幾攤間可以有個像避車彎一樣的地方，讓人可以好好把手中食物吃掉，或等朋友排隊，就不用大家都卡在動線上不動，讓後面人塞車。
📍機車停車格有限 警察取締嚴格
網友表示，機車的停車格很少，要騎到很遠的地方才有位置。也有網友補充，提醒只有後面（昭和園）有一個空地可以停機車，「警察隨時都會來開單，不過好險夜市有廣播警察來了」，人行道跟紅線不要停，警察取締超嚴格。
也有人形容，鳳鳴龍鳳夜市真的跟新莊新開的思源夜市差不多，「只是地稍微大了一些」。期待夜市能改進缺點，才能走得更長遠。