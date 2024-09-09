今起喝2天！星巴克買一送一17款有星冰樂　美式咖啡、星沁爽63元

9月本週開工迎接「星巴克買一送一」！今（9）日起最新17款半價優惠連喝2天，4大星冰樂「最便宜78元」，美式咖啡、星沁爽最划算也只要63元開喝特大杯，一次整理優惠價格幫你算好；義美食品則有「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」最後一天，消暑抗高溫必看這一篇。
📌星巴克買一送一17款有星冰樂！今起爽喝2天 美式咖啡、星沁爽63元
星巴克9月抓住夏天的尾巴優惠活動，「買一送一」指定品項好友分享日今開跑！9月9日至9月10日連續2天，活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。本週超狂一次祭出17款指定品項「買一送一」，最划算只要63元開喝美式咖啡、星沁爽，4大人氣星冰樂「最便宜78元」有夠開心。
指定品項好友分享活動品項如下：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡(含特選)、鹹焦糖風味那堤(含特選)、芝麻瑪奇朵(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、芝麻抹茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂、焦糖星冰樂、草莓可可奶霜星冰樂、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
◾️盤點「星巴克17款特大杯飲品」算好優惠按價位排列：
柚子葡萄風味檸檬星沁爽58元有找（兩杯115元）最便宜星沁爽
美式咖啡63元有找（兩杯125元）最便宜咖啡
柚子葡萄風味椰奶星沁爽63元有找（兩杯125元）
雙果果汁星冰樂78元有找（兩杯155元）最便宜星冰樂
冷萃咖啡80元（兩杯160元）
玫瑰蜜香茶那堤80元（兩杯160元）最便宜茶那堤
焦糖瑪奇朵85元（兩杯170元）
焦糖星冰樂85元（兩杯170元）
香檸蜜柚冷萃咖啡88元有找（兩杯175元）
特選馥郁那堤88元有找（兩杯175元）
鹹焦糖風味那堤88元有找（兩杯175元）
芝麻瑪奇朵88元有找（兩杯175元）
芝麻抹茶那堤88元有找（兩杯175元）
冰經典紅茶葛粉燕麥那堤90元（兩杯180元）
冰經典紅茶葛粉杏仁那堤90元（兩杯180元）
醇濃抹茶星冰樂93元有找（兩杯185元）
草莓可可奶霜星冰樂100元（兩杯200元）
📌義美食品：蛋捲霜淇淋聖代「買一送一」！
義美食品今9月9日最後一天，開吃門市限定「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」！牛奶霜淇淋上撒滿芝麻蛋捲脆片、並插上一根原味小蛋捲，奶香混合蛋捲與芝麻的香氣及酥脆口感，消暑又爽口。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；限現售，每人限購2組，會員不再享95折。
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冷萃咖啡80元（兩杯160元）
玫瑰蜜香茶那堤80元（兩杯160元）最便宜茶那堤
焦糖瑪奇朵85元（兩杯170元）
焦糖星冰樂85元（兩杯170元）
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義美食品今9月9日最後一天，開吃門市限定「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」！牛奶霜淇淋上撒滿芝麻蛋捲脆片、並插上一根原味小蛋捲，奶香混合蛋捲與芝麻的香氣及酥脆口感，消暑又爽口。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；數量有限，售完為止；限現售，每人限購2組，會員不再享95折。