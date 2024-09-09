影／8.8萬人無家可歸！颱風摩羯橫掃菲律賓　釀15人死、21人失蹤

颱風摩羯（Yagi）橫掃中國海南、越南北部和菲律賓，奪走菲國奪走至少15條人命，另外還有21人失蹤、超過8.8萬人流離失所，當地土石流和山崩狀況十分嚴重，儘管摩羯已離開菲律賓，但相關單位仍在清點災後損失和影響。
《ABS-CBN》報導，惡劣的天氣使得馬尼拉市區在上週四（5日）開始部分道路積水、被迫封鎖，還有多架航班取消，另外有超過8.8萬人流離失所、被安置在臨時避難所。此外，菲律賓民防辦公室（OCD）的數據顯示，摩羯颱風至今已造成15人死亡、21人失蹤，死因包括牆壁倒塌撞擊頭部、遭土石流吞沒、觸電身亡及溺斃等。
根據菲律賓農業部（Department of Agriculture）的資料，摩羯還造成嚴重的經濟破壞，光是農業損失就高達3.5億披索（近新台幣2億），其中包括稻米、玉米和高價值作物，至少1.3萬位農民受到影響。截至今（9）日，菲律賓民眾仍在清除颱風帶來的淤泥、積水和斷掉樹木，有民眾更表示家中存糧快撐不下去。有民眾受訪時說：「我們不得不向別人求助，因為我們什麼都沒存到，我們只剩下一點米了，生活真的很艱難。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據菲律賓農業部（Department of Agriculture）的資料，摩羯還造成嚴重的經濟破壞，光是農業損失就高達3.5億披索（近新台幣2億），其中包括稻米、玉米和高價值作物，至少1.3萬位農民受到影響。截至今（9）日，菲律賓民眾仍在清除颱風帶來的淤泥、積水和斷掉樹木，有民眾更表示家中存糧快撐不下去。有民眾受訪時說：「我們不得不向別人求助，因為我們什麼都沒存到，我們只剩下一點米了，生活真的很艱難。」
颱風摩羯被封為數十年來最強颱風，讓中國海南地區和菲律賓的百姓叫苦連天。颱風7日則登陸越南北部，造成多地發生嚴重災情，除了北部台商聚集工業區的建物八成以上被毀損，目前已知21人死亡；颱風引起當地土石流發生，壓垮眾多民宅，甚至導致家庭「全戶死亡」。