影／宛如災難片！颱風摩羯釀越南土石流　現場畫面如世紀浩劫

颱風摩羯（Yagi）7日登陸越南北部，造成多地發生嚴重災情，除了北部台商聚集工業區的建物八成以上被毀損，目前已知21人死亡；颱風引起當地土石流發生，壓垮眾多民宅，甚至導致家庭「全戶死亡」，百姓生靈塗炭，災情十分慘重。
摩羯被視為數十年來越南最強颱風，從中國海南一路吹往越南北部和菲律賓，其中越南受災最嚴重之地為廣寧省（Quang Ninh）和海防市（Hai Phong），世界知名的下龍灣便位於廣寧省，由於颱風來襲，數百趟遊輪旅行被迫取消，當地數千棵樹木被連根拔起、招牌毀損又噴飛和高速公路淹水。
廣寧省是聯合國教科文組織世界遺產下龍灣的所在地，下龍灣以其許多高聳的石灰岩島嶼而聞名，然而受到颱風肆虐，相關單位仍在清點受影響的觀光景點和居民災情，而部份區域則仍然有斷電和斷訊的問題。
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《越南國家電視台VTV》報導，颱風引發的大雨導致土壤下陷、房屋倒塌，造成山區省份至少12人死亡。昨天（8日）凌晨，一戶民宅在睡覺時發生山崩和土石流，造成屋內四人家庭全員死亡。大雨也導致河川決堤，北部地區多處房屋被淹沒。雖然颱風在肆虐15小時後已逐漸遠離，但政府單位仍示警恐有更多洪水、山崩和土石流發生。
廣寧省是聯合國教科文組織世界遺產下龍灣的所在地，下龍灣以其許多高聳的石灰岩島嶼而聞名，然而受到颱風肆虐，相關單位仍在清點受影響的觀光景點和居民災情，而部份區域則仍然有斷電和斷訊的問題。