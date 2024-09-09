影／白天的大谷翔平火力好恐怖？出賽39場就轟出15發全壘打超驚人

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▲美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍強打大谷翔平，今（9）日轟出本季第46號全壘打，大谷不但追平個人生涯最佳單季開轟成績，他也在這一季打出162支安打、101分打點，已經是「生涯新高」。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平白天比較會轟？美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊日籍強打大谷翔平，今（9）日轟出本季第46號全壘打，去年大谷還在天使隊期間，就有「週日大谷」（Sunday Shohei）的綽號，幾乎只要是他開轟，就會挑星期天，也讓他贏得「日曜男」（週日之男）的稱號。大谷今天達成46轟46盜紀錄，就是在（美國時間）的週日，大谷開轟的球還飛到高達13樓高的距離，相當於36.2公尺高，讓不少球迷十分驚訝。39場出賽:打擊率.320 全壘打15轟 OPS1.134101場出賽:打擊率.280 全壘打31轟 OPS.937由數據來看，今年大谷在6月12轟演出，8月也有11轟，其他月分7轟算是正常發揮，9月目前他已經累積3轟，若以這方面來看，最後大谷要挑戰50轟，應該不是問題，但是有可能會是盜壘先達陣。