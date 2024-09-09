健身房最美風景！孫藝真秀37秒運動片　裸背全見客「超燃超瘋狂」

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▲孫藝真的回歸大作，是名導朴贊郁的新作《無可奈何》。（圖／Naver電影）

▲孫藝真透露最近很努力運動、拍攝，希望大家都過得好。（圖／孫藝真IG）

▲玄彬跟孫藝真（左）2020年交往、2022年結婚，兒子目前1歲10個月大。（圖／孫藝真IG）

韓星孫藝真自2022年拍完電視劇《三十九》後，就忙於跟玄彬籌備婚禮、待產生子，已有2年多沒有作品問世，好在她沒打算息影，確定主演知名導演朴贊郁的新電影《無可奈何》，作品已在8月開拍，為了保持好體態，孫藝真積極健身、努力恢復昔日體態，她也公開37秒鍛鍊的影片，表示：「我過得很好！」《無可奈何》是名導朴贊郁的新作，男主角由李秉憲（又譯：李炳憲）擔任，女主角找來孫藝真，其他配角更是「超級黃金」等級，包含朴喜洵、李星民、廉惠蘭、車勝元、柳演錫，含金量滿滿。而孫藝真在片中飾演「美莉」，是一位多才多藝、性格開朗的人，面臨丈夫突然失業，她只好帶頭守護家人。《無可奈何》是改編自犯罪小說《The Ax》的故事，朴贊郁曾於2017年試圖在好萊塢啟動拍攝，卻因為投資、發行等問題無故取消；2019年，朴贊郁再次表達拍成電影的決心，2024年開始選角，宣布男女主角由李秉憲、孫藝真擔綱，資方才點頭願意投資，並於2024年8月17日正式開拍。投入工作半個月的孫藝真，今（9）日公開近況，她上傳37秒健身的影片，選用LE SSERAFIM剛發行的新歌《CRAZY》作為配樂，表示：「我最近在努力運動，也很努力拍攝，過得很好，希望大家也過得很好。」她大方秀出結實背部線條，令不少網友慚愧：「我一邊吃餅乾一邊看...」、「女神連運動都是電影！」事實上，孫藝真擁有「TRX懸吊訓練」職業證照，有網友表示是因為看了孫藝真運動，才下定決心去學TRX，「、，媽媽認真運動，」、「長得漂亮，生活又很認真，太完美了」、「孫仙真的超級自律」。孫藝真於1999年出道，與許多大咖演員合作過，包含蘇志燮、崔岷植、車太鉉、曹承佑、趙寅成、鄭雨盛、裴勇浚、李敏鎬等，即使對象都是男神等級，她卻鮮少傳出緋聞；直到2019年跟玄彬主演《愛的迫降》假戲真做，2021年認愛、2022年結婚生子。孫藝真的演技獲得韓國影視圈肯定，她更是韓國80後女演員中，唯一獲得三大電影獎（大鐘賞、青龍電影獎、百想藝術大賞）的大滿貫影后，代表作包含《夏日香氣》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》等。生 日：1982年1月11日（42歲）語 言：韓語、英語、漢語（少量）職 業：演員配 偶：玄彬（2022年結婚）兒 女：1子出道日：1999年代表作：（電影）《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《末代公主》、《極智對決》（電視）《夏日香氣》、《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》