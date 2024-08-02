玄彬獨自抱兒在親子咖啡廳玩　路人：小孩超像孫藝真「眼睛特大」

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孫藝真跟玄彬的兒子小名為「小甜豆」，目前1歲9個月，夫妻倆經常帶著小寶貝到處走，近日玄彬獨自育兒被目擊，他跟「小甜豆」在親子咖啡廳，路人表示：「甜豆長得很像媽媽！」、「那雙眼睛有夠大」、「他跟孫藝真有一雙迷人大眼」，從小就天生麗質，網友都很期待小朋友長大後的帥氣模樣。
玄彬從小多才多藝，會鋼琴、書法，父母從事教育相關工作，親戚則是檢察官，家世顯赫。他從小抱有演員夢，但爸媽反對不支持，若兒子能考上韓國中央大學戲劇系，才願意讓他當藝人，玄彬最終進入該學府，甚至讀到碩士學位。他2003年出道，2005年與金宣兒、鄭麗媛主演《我叫金三順》，該劇創下50.5％的超高收視率，玄彬因此成名，後續主演《他們的世界》跟女主角宋慧喬假戲真做；直到拍攝《愛的迫降》情定孫藝真，結婚生子。
玄彬小檔案
本 名：金泰坪
生 日：1982年9月25日（41歲）
身 高：185cm
體 重：74kg
配 偶：孫藝真（2022年結婚）
兒 女：1子
出 道：2003年
緋 聞：黃智賢、宋慧喬、姜素拉
代表作：
《我叫金三順》
《他們的世界》
《祕密花園》
《阿爾罕布拉宮的回憶》
《愛的迫降》
《晚秋》
《極智對決》