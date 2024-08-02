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玄彬獨自抱兒在親子咖啡廳玩　路人：小孩超像孫藝真「眼睛特大」

▲玄彬帶兒子去親子咖啡廳，路人見狀讚嘆小孩眼睛像媽媽孫藝真。（圖／VAST IG、飯圈小蘿莉微博）
▲玄彬帶兒子去親子咖啡廳，路人見狀讚嘆小孩眼睛像媽媽孫藝真。（圖／VAST IG、飯圈小蘿莉微博）

記者陳雅蘭／綜合報導

韓星玄彬跟孫藝真因為拍攝熱門浪漫喜劇《愛的迫降》假戲真做，2人交往1年後結婚，育有1子。日前玄彬被網友目擊獨自遛兒，路人驚嘆表示：「小朋友長得好像媽媽，眼睛好大！」

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▲玄彬遛兒被目擊，看著兒子跟店員玩耍，眼神滿滿愛。（圖／飯圈小蘿莉微博）
▲玄彬遛兒被目擊，看著兒子跟店員玩耍，眼神滿滿愛。（圖／飯圈小蘿莉微博）
玄彬跟孫藝真2018年首度合作電影《極智對決》，當時2人不來電，直到2019年2度合作拍電視劇《愛的迫降》才擦出愛火，2021年被《DIspatch》拍到打高爾夫球約會，他們才承認戀情，交往1年多後在2022年3月舉辦婚禮，兒子同年11月出生，一家三口雖然低調，但一舉一動仍受到關注，頻頻被放大報導。

孫藝真跟玄彬的兒子小名為「小甜豆」，目前1歲9個月，夫妻倆經常帶著小寶貝到處走，近日玄彬獨自育兒被目擊，他跟「小甜豆」在親子咖啡廳，路人表示：「甜豆長得很像媽媽！」、「那雙眼睛有夠大」、「他跟孫藝真有一雙迷人大眼」，從小就天生麗質，網友都很期待小朋友長大後的帥氣模樣。

玄彬從小多才多藝，會鋼琴、書法，父母從事教育相關工作，親戚則是檢察官，家世顯赫。他從小抱有演員夢，但爸媽反對不支持，若兒子能考上韓國中央大學戲劇系，才願意讓他當藝人，玄彬最終進入該學府，甚至讀到碩士學位。他2003年出道，2005年與金宣兒、鄭麗媛主演《我叫金三順》，該劇創下50.5％的超高收視率，玄彬因此成名，後續主演《他們的世界》跟女主角宋慧喬假戲真做；直到拍攝《愛的迫降》情定孫藝真，結婚生子。

玄彬小檔案
本　名：金泰坪
生　日：1982年9月25日（41歲）
身　高：185cm
體　重：74kg
配　偶：孫藝真（2022年結婚）
兒　女：1子
出　道：2003年
緋　聞：黃智賢、宋慧喬、姜素拉
代表作：
《我叫金三順》
《他們的世界》
《祕密花園》
《阿爾罕布拉宮的回憶》
《愛的迫降》
《晚秋》
《極智對決》

▲玄彬跟孫藝真（左）2020年交往、2022年結婚，兒子目前1歲9個月大。（圖／孫藝真IG）
▲玄彬跟孫藝真（左）2020年交往、2022年結婚，兒子目前1歲9個月大。（圖／孫藝真IG）

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