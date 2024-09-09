快訊／宋慧喬支持台灣品牌「來台3天2夜」宣傳！規格不輸給孫藝真

南韓女神宋慧喬接下台灣品牌「MIRAE未來美」代言，《NOWnews今日新聞》掌握消息，她將於9月24日來台，預計停留3天2夜，也確定召開記者會，據悉屆時規格排場不會輸給今年4月初訪台的孫藝真，品牌絕對高規格款待她。
接下台灣品牌代言！宋慧喬相隔7年「本月旋風訪台」
宋慧喬上一次來台，是2017年受美妝品牌邀約登寶島參加發布會，當時她正好跟前夫宋仲基因為拍攝《太陽的後裔》鬧緋聞，所以訪台的一舉一動都成為亮點，而當時的記者會上，宋慧喬僅露臉20分鐘就下台，不管是來台或離台，都造成媒體、粉絲追逐熱潮。
宋慧喬日前宣布成為台灣品牌「MIRAE未來美」的保養品代言人，《NOWnews今日新聞》掌握消息，她相隔7年確定再來台，也會舉辦記者會，規格「不會輸給孫藝真」，不過她訪台的事宜近日才確定，屆時活動仍處於規劃階段，詳細情形有待官方公告。
宋慧喬介紹 過去作品、男友&前夫都是「神等級」
宋慧喬國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作。早期的她什麼戲都拍，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，後續才慢慢爬上女一，主演《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》，但真正讓宋慧喬走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。
雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下「第59屆百想藝術大賞」的最佳女主角。
宋慧喬小檔案
生 日：1981年11月22日（42歲）
身 高：161cm
體 重：45kg
MBTI：INFJ
緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基
婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）
代表作：
《順風婦產科》
《藍色生死戀》
《情定大飯店》
《All In 真愛宣言》
《浪漫滿屋》
《他們的世界》
《太陽的後裔》
《黑暗榮耀1》
《黑暗榮耀2》
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宋慧喬上一次來台，是2017年受美妝品牌邀約登寶島參加發布會，當時她正好跟前夫宋仲基因為拍攝《太陽的後裔》鬧緋聞，所以訪台的一舉一動都成為亮點，而當時的記者會上，宋慧喬僅露臉20分鐘就下台，不管是來台或離台，都造成媒體、粉絲追逐熱潮。
宋慧喬日前宣布成為台灣品牌「MIRAE未來美」的保養品代言人，《NOWnews今日新聞》掌握消息，她相隔7年確定再來台，也會舉辦記者會，規格「不會輸給孫藝真」，不過她訪台的事宜近日才確定，屆時活動仍處於規劃階段，詳細情形有待官方公告。
宋慧喬介紹 過去作品、男友&前夫都是「神等級」
宋慧喬國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作。早期的她什麼戲都拍，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，後續才慢慢爬上女一，主演《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》，但真正讓宋慧喬走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。
雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下「第59屆百想藝術大賞」的最佳女主角。
宋慧喬小檔案
生 日：1981年11月22日（42歲）
身 高：161cm
體 重：45kg
MBTI：INFJ
緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基
婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）
代表作：
《順風婦產科》
《藍色生死戀》
《情定大飯店》
《All In 真愛宣言》
《浪漫滿屋》
《他們的世界》
《太陽的後裔》
《黑暗榮耀1》
《黑暗榮耀2》