孫藝真「有望2次訪台」企劃提前曝光！羞笑：想帶先生玄彬一起來

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談到被大家譽為「仙女」，孫藝真相當害羞，自認只是平凡的普通人，每次聽到都會很不好意思。除了外在的保養，孫藝真也提到心理層面，希望大家試著去減緩壓力，保持美好的心情，例如可以和朋友吃飯聊天等等，時刻保持笑臉，這也是維持活力、凍齡的不二法門。
主持人阿KEN好奇詢問，未來還想不想在來台灣？孫藝真表示，這次是她首次來到台灣，「這麼好的地方，怎麼之前都沒有來過呢？」希望未來不是為了工作，而是家庭旅遊的目標來台，「我一定要來台灣旅遊！」有望帶家人，包含老公玄彬一起來台灣玩。
活動結束後，記者會外面仍有不少粉絲等候，而且都是從桃園機場一路跟著孫藝真來到南港，並舉著應援看板追星。有粉絲透露，她支持著孫藝真10幾年了，字句間都難掩興奮之情。
孫藝真小檔案
本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子
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