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孫藝真「有望2次訪台」企劃提前曝光！羞笑：想帶先生玄彬一起來

▲孫藝真透露2次訪台的企劃「家庭旅遊」，並害羞地表示，想帶全家人，包含老公玄彬一起來台灣玩。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲孫藝真透露2次訪台的企劃「家庭旅遊」，並害羞地表示，想帶全家人，包含老公玄彬一起來台灣玩。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

南韓女星孫藝真今（16）日旋風來到台灣，也是她出道25年至今首次來台，在美妝品牌的邀請下與台灣媒體們見面，而被主持人阿KEN問到，下次還會不會想要來台灣？孫藝真則希望下次是以「家庭旅遊」的目標來台工作的身分來台，有望帶著玄彬以及孩子們一起來玩。

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孫藝真這次接下美妝品牌代言，也不藏私分享自己獨特的凍齡祕訣，除了日常生活的保養與運動，最近特別關注皮膚的溫度，她說，因為每個人的皮膚，會依照身體狀況有不同的程度，例如疲累，就會造成皮膚粗糙、紅腫，「我會使用涼感的保養機器或面膜，下降皮膚的溫度」，無時無刻都要做好保濕的工作。

▲孫藝真。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲孫藝真認為，除了日常生活的保養與運動，維持好心情也是凍齡不二法門。（圖／記者吳翊緁攝影）
談到被大家譽為「仙女」，孫藝真相當害羞，自認只是平凡的普通人，每次聽到都會很不好意思。除了外在的保養，孫藝真也提到心理層面，希望大家試著去減緩壓力，保持美好的心情，例如可以和朋友吃飯聊天等等，時刻保持笑臉，這也是維持活力、凍齡的不二法門。

主持人阿KEN好奇詢問，未來還想不想在來台灣？孫藝真表示，這次是她首次來到台灣，「這麼好的地方，怎麼之前都沒有來過呢？」希望未來不是為了工作，而是家庭旅遊的目標來台，「我一定要來台灣旅遊！」有望帶家人，包含老公玄彬一起來台灣玩。

活動結束後，記者會外面仍有不少粉絲等候，而且都是從桃園機場一路跟著孫藝真來到南港，並舉著應援看板追星。有粉絲透露，她支持著孫藝真10幾年了，字句間都難掩興奮之情。


孫藝真小檔案

本名：孫彥眞
綽號：國民初戀、孫仙
生日：1982年1月11日
年紀：42歲
身高：165公分
體重：約45公斤
學歷：首爾藝術大學電影系肄業
代表作：電影《緣起不滅》、《我腦海中的橡皮擦》、《極智對決》、電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》、《愛的迫降》、《三十九》
配偶：玄彬（2022年3月31日舉辦婚禮）
兒女：1子

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▲孫藝真。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲孫藝真大方比出愛心，與台灣媒體們打招呼。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲孫藝真粉絲。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲場外、樓下都擠滿孫藝真粉絲，不少人更是從桃園機場趕來內湖追星。（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲孫藝真粉絲。（圖／記者詹鎰睿攝影）
 

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