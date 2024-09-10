十盛又換菜單！奶茶全面升級「十勝四葉牛乳」　限量乳牛杯買2送1

手搖飲「十盛SHISHENG」熟成奶茶專門店又換菜單了！因不是純鮮奶茶捲標示不清炎上風波的十盛，今（10）日宣布，店內乳源自9月11日起全面升級「北海道十勝四葉牛乳」，選用「北海道十勝奶粉＋奶精＋北海道十勝四葉牛乳」，打造厚乳奶茶與輕乳奶茶系列，而且價格不變「沒漲價」。最新限量乳牛杯「買2送1」，消費滿百玩「貪喝扭蛋機」，抽獎1公升北海道十勝四葉牛乳、整筆9折優惠、免費新品招待券、乳牛印花紙膠帶等好禮。
網紅老闆紀卜心、見習網美小吳聯手創新的手搖飲「十盛SHISHENG」，標榜熟成奶茶專門店，因不是純鮮奶茶捲標示不清炎上風波，改革動作一波波。今宣布，店內乳源自9月11日起全面升級使用被譽為來自北海道的驕傲「北海道十勝四葉牛乳」，希望以其濃郁的口感和純淨的品質，帶給奶茶控不同以往的升級體驗。十盛將奶茶基底「北海道十勝奶粉＋奶精＋北海道十勝四葉牛乳」搭配不同濃淡茶底，打造「厚乳奶茶」與「輕乳奶茶」系列，藉以完整保留茶香與濃醇乳感。
9月還全新推出兩款奶茶系列產品，「馥鐵觀音」採用歷經窖藏發酵後的金萱烏龍遇上雲南普洱，略帶橙紅的鮮澈琥珀色茶湯，入口香氣沈穩、帶著焙火後的甘潤及普洱回甘；並特別推出無咖啡因的「夏沁冬露」奶茶，以鮮採冬瓜與特選黑糖，古法灶煮蜜煉、復刻質樸兒時記憶，呈現溫潤不甜膩的順口濃醇滋味。
歡慶新品上市，十盛 SHISHENG特別設計搶眼的「限量乳牛杯」買2送1，而且9月11日至9月18日連續8天，凡於門市購買任2杯大杯新品，即可免費招待冬焙蕎麥1杯；即日起至9月底來店消費滿100元，可玩貪喝扭蛋機抽獎1公升北海道十勝四葉牛乳、整筆9折優惠、免費新品招待券、限量品牌乳牛印花紙膠帶等精美小禮，中獎率100%。
推薦奶茶控還可開喝外送「買一送一」優惠，即日起至9月10日，萬波島嶼紅茶Uber Eats萬波奶茶、島嶼紅茶、古早味酸梅冰「買一送一」優惠。提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準；即日起至9月14日，CoCo都可foodpanda奶茶三兄弟(L)、21歲輕檸烏龍(L)則有「第二杯半價」。提醒大家，活動限同品項；部分門市不參與；外帶自取不適用，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以 foodpanda app 及官網結帳頁面顯示為主。
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9月還全新推出兩款奶茶系列產品，「馥鐵觀音」採用歷經窖藏發酵後的金萱烏龍遇上雲南普洱，略帶橙紅的鮮澈琥珀色茶湯，入口香氣沈穩、帶著焙火後的甘潤及普洱回甘；並特別推出無咖啡因的「夏沁冬露」奶茶，以鮮採冬瓜與特選黑糖，古法灶煮蜜煉、復刻質樸兒時記憶，呈現溫潤不甜膩的順口濃醇滋味。
歡慶新品上市，十盛 SHISHENG特別設計搶眼的「限量乳牛杯」買2送1，而且9月11日至9月18日連續8天，凡於門市購買任2杯大杯新品，即可免費招待冬焙蕎麥1杯；即日起至9月底來店消費滿100元，可玩貪喝扭蛋機抽獎1公升北海道十勝四葉牛乳、整筆9折優惠、免費新品招待券、限量品牌乳牛印花紙膠帶等精美小禮，中獎率100%。
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