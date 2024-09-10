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戴資穎年終賽排名升到第二位！香港羽球公開賽有望挑戰「神」紀錄

記者吳政紘/綜合報導

▲台灣羽球天后戴資穎上周挑戰台北羽球公開賽3連霸失利，最終8強淘汰。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲台灣羽球天后戴資穎上周挑戰台北羽球公開賽3連霸失利，最終8強淘汰。（圖／記者葉政勳攝 ）
戴資穎又上升排名了！台灣羽球天后戴資穎上周挑戰台北羽球公開賽3連霸失利，最終8強淘汰，目前根據世界羽球聯盟（BWF)統計本周積分為87111，被在巴黎奧運嚴重膝傷退賽的西班牙前球后馬琳(Carolina Marin)超越，排名到世界第4，不過小戴在年終賽積分榜上則上升2個名次來到第16。小戴本周預計出戰超級500系列香港羽球公開賽，她是女單頭號種子，對手出爐將是美國的Isabelle RUSLI。

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戴資穎香港公開賽明亮相　有機會過關

超級500系列香港公開賽今點燃戰火，退賽名單中，中國世界球王石宇奇，還有李詩灃退賽，台灣好手李佳豪也不打。女單部分，日本前球后奧原希望、中國女將王祉怡、印尼Ester Nurumi Tri Wardoyo退出。

由於世界排名前2的南韓球后安洗瑩、中國一姐陳雨菲都因傷未出戰，台灣好手戴資穎榮膺女單第1種子，資格賽部分余芊慧退賽，對手為美國的伊莎貝爾·魯絲麗（Rusli, Isabelle）。

戴資穎過去在香港羽球公開賽2014、16、17年三度奪冠，與中國名將韓愛萍、謝杏芳、南韓好手方銖賢並列賽史女單第一，若今年最後一舞能再度封后，將成為賽事自1982年創立以來，史上第一位擁有4座女單冠軍的球員。

▲戴資穎在小組賽首戰擊敗譚蓮妮之後，31日不敵泰國名將、好友依瑟儂，無緣8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎出征香港羽球公開賽，這也是她生涯最後一次出賽。（圖／美聯社／達志影像）
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