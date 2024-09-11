7-11中秋節出手了！美式20元、拿鐵28元　超殺優惠比買一送一便宜

星巴克買一送一！焦糖可可碎片星冰樂93元　再喝2天「第2杯半價」

記者蕭涵云/綜合報導

▲開搶Hello Kitty杯緣子聯名商品滿額贈，今最新「星巴克買一送一」，特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」93元；預告明起連續2天咖啡同好日，全台門市一起喝「全品項第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開搶Hello Kitty杯緣子聯名商品滿額贈，今最新「星巴克買一送一」，特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」93元；預告明起連續2天咖啡同好日，全台門市一起喝「全品項第二杯半價」。（圖／記者蕭涵云攝）
快樂開搶Hello Kitty杯緣子聯名商品滿額贈，今（11）日最新「星巴克買一送一」，爽喝特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」只要93元，百元有找超划算買法曝光；搶先預告明天9月12日起連續2天咖啡同好日，到全台門市一起喝咖啡「全品項第二杯半價」優惠。85度C則推出全新飲品「苦瓜爆檸茶」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌星巴克買一送一！焦糖可可星冰樂93元　「第二杯半價」再喝2
秋季最新「星巴克買一送一」優惠來報到！即日起至927日每週三至五，於foodomo外送平台可享指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），幫大家換算那堤一杯75元、焦糖瑪奇朵一杯85元、焦糖可可碎片星冰樂一杯93元，通通百元有找爽喝特大杯。

搶先預告星巴克明天還將迎接咖啡同好日「全品項第二杯半價」優惠，912日至913日連續2天，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯()以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。無論外送、現場都有優惠，鐵粉們把握時間喝一波。

▲星巴克再度祭出星光好友優惠，限時6/27～6/28今明兩天16:00～20:00「全品項買一送一」！搶先曝光多款父親節限定蛋糕預購88折優惠；還可加價購「咖啡隨行外帶盒」，整桶一次可喝到12小杯熱每日精選咖啡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克買一送一划算開喝那堤75元、焦糖瑪奇朵85元、焦糖可可碎片星冰樂93元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌爆打30下！85度C全新飲品「苦瓜爆檸茶」
85度C全新飲品開喝苦瓜！「苦瓜爆檸茶」結合台灣高雄在地的新鮮青綠色苦瓜與屏東產區的四季綠檸檬，強調現點現做、號稱每一杯都經過手工爆打30下，搗碎青苦瓜並混合檸檬汁、再加入清香茉莉綠茶，喝得到苦瓜顆粒及果香酸甜滋味，消暑又退火。「苦瓜爆檸茶」只提供大杯冰飲，單杯售價75元，9月11日起先於28家85度C直營門市開賣，10月3日起全台門市全面供應。

▲85度C開喝退火苦瓜，全新飲品「苦瓜爆檸茶」爆打30下。（圖／85度C提供）
▲85度C開喝退火苦瓜，全新飲品「苦瓜爆檸茶」爆打30下。（圖／85度C提供）

星巴克買一送一！星冰樂78元、星沁爽58元喝9小時　滿額送杯緣子

星巴克Hello Kitty今開搶！杯緣子、蝴蝶結杯最夯　排隊規則一覽

星巴克「冰搖濃縮系列」9/11回歸！鹹楓糖風味開喝　新品77折優惠

CoCo「加10元多1杯」奶茶！中秋節果茶30元喝6天　康青龍買一送一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選