星巴克買一送一！焦糖可可碎片星冰樂93元　再喝2天「第2杯半價」

快樂開搶Hello Kitty杯緣子聯名商品滿額贈，今（11）日最新「星巴克買一送一」，爽喝特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」只要93元，百元有找超划算買法曝光；搶先預告明天9月12日起連續2天咖啡同好日，到全台門市一起喝咖啡「全品項第二杯半價」優惠。85度C則推出全新飲品「苦瓜爆檸茶」。
📌星巴克買一送一！焦糖可可星冰樂93元 「第二杯半價」再喝2天
秋季最新「星巴克買一送一」優惠來報到！即日起至9月27日每週三至五，於foodomo外送平台可享指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），幫大家換算那堤一杯75元、焦糖瑪奇朵一杯85元、焦糖可可碎片星冰樂一杯93元，通通百元有找爽喝特大杯。
搶先預告星巴克明天還將迎接咖啡同好日「全品項第二杯半價」優惠，9月12日至9月13日連續2天，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第二杯半價優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。無論外送、現場都有優惠，鐵粉們把握時間喝一波。
📌爆打30下！85度C全新飲品「苦瓜爆檸茶」
85度C全新飲品開喝苦瓜！「苦瓜爆檸茶」結合台灣高雄在地的新鮮青綠色苦瓜與屏東產區的四季綠檸檬，強調現點現做、號稱每一杯都經過手工爆打30下，搗碎青苦瓜並混合檸檬汁、再加入清香茉莉綠茶，喝得到苦瓜顆粒及果香酸甜滋味，消暑又退火。「苦瓜爆檸茶」只提供大杯冰飲，單杯售價75元，9月11日起先於28家85度C直營門市開賣，10月3日起全台門市全面供應。
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📌爆打30下！85度C全新飲品「苦瓜爆檸茶」
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