99元丸亀烏龍麵今開吃！三商巧福「牛肉麵109元」　披薩買一送一

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▲丸亀製麵今憑LINE好友丸亀日電子優惠券，點購任一炸物可享99元爽吃「香辣豚骨烏龍麵」。（圖／翻攝自丸亀製麵FB）

▲三商巧福9月最新優惠，原汁牛肉麵、紅燒排骨飯都「特價109元」。（圖／三商餐飲提供）

▲Tino's堤諾今9月11日外帶「買一送一」。（圖／翻攝自Tino's Pizza Café 堤諾義大利比薩FB）

9月11日爽吃美食三大優惠！丸亀製麵今（11）日「筷吃丸亀日」，開吃99元「香辣豚骨烏龍麵」一日限定好康；三商巧福原汁牛肉麵、紅燒排骨飯「特價109元」；Tino's Pizza Café堤諾今外帶「披薩買一送一」，一次整理麵、飯、披薩省錢術，小資族中午不用再煩惱想要吃什麼。每月11日是丸亀製麵「筷吃丸亀日」活動，今9月11日爽吃「香辣豚骨烏龍麵」99元優惠！省錢買法只要3步驟，先加入官方LINE好友（需回答完成加入問題），先領取加入禮，再點選「圖文選單」便能領取丸亀日電子優惠券；已是丸亀LINE好友的民眾，可以直接進「圖文選單」領取優惠券喔。9月11日一日限定至丸亀製麵凡點購任一炸物，憑電子優惠券開吃「香辣豚骨烏龍麵」特價99元（原價149元），相當於現省50元、下殺66折。提醒大家，內用外帶皆適用，每券限優惠1次(碗)；優惠不併用，外送不適用本活動。9月三商巧福最新FUN價應援團優惠活動，即日起至9月14日，開吃原汁牛肉麵特價109元（原價165元）、紅燒排骨飯也特價109元（原價135元），現省26元～56元，搭配招牌酸菜加爆也能有划算價格！活動期間使用「全支付」結帳可享全點6.5%回饋，連結帳戶付款再享3.5%，最高可享10%回饋；新戶首筆消費至三商巧福，單筆滿200元可再拿100全點。Tino's Pizza Café堤諾義大利披薩，今9月11日外帶「披薩買一送一」優惠，一日限定外帶任一口味披薩，就送皇后瑪格或蜂蜜藍紋起司披薩（10吋，口味2擇1）相當於現省240元，中午快揪同事吃一波。提醒大家，優惠不併用；台北101/桃園中山/高雄河堤店恕不參加）。