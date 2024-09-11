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道奇3：6慘遭小熊逆轉！今永昇太第13勝到手　鈴木誠也追平安助陣

記者林之越/綜合報導

▲洛杉磯道奇今（11）日在主場迎戰芝加哥小熊，場上同時有4名日籍選手，分別是道奇的先發投手山本由伸，以及小熊的今永昇太，而打線部分則是鈴木誠也、大谷翔平同場出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今（11）日在主場迎戰芝加哥小熊，場上同時有4名日籍選手，分別是道奇的先發投手山本由伸，以及小熊的今永昇太，而打線部分則是鈴木誠也、大谷翔平同場出賽。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇今（11）日在主場迎戰芝加哥小熊，特別的是，同時由2名日籍強投先發，道奇的山本由伸交手小熊的今永昇太，而打線部分也有鈴木誠也、大谷翔平同場出賽，寫下罕見紀錄。道奇此役砲聲隆隆，靠著Tommy Edman的雙響炮和Max Muncy陽春砲搶下領先，不過牛棚在8局上失火，單局被小熊猛攻5分逆轉，最終小熊以6：3戰勝道奇，先發今永昇太收下本季第13勝，而山本由伸則無緣在首場回歸拿下勝投。

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4日本好手同台　山本回歸飆8K無用

前次大聯盟有4位日籍球員同場出賽，已經要回溯到2013年9月13日，紐約洋基交手波士頓紅襪的比賽，當時黑田博樹、鈴木一朗、上原浩治及田澤純一在同場出賽，共有3名投手及1名野手

4人表現部分，山本由伸睽違3個月回歸先發，主投4局失掉1分，但飆出8次三振，且連續2次解決鈴木誠也。而同場先發的今永昇太，主投7局被敲7支安打，包含3發全壘打，失掉3分，送出4次三振，靠著打線逆轉，收下本季第13勝。

打者端，大谷翔平本場遭到今永昇太表現力壓，單場4打數都沒有敲出安打，其中還包含1次雙殺打；鈴木誠也前2個打席，都被山本由飆出3振解決，但在道奇換上牛棚投手後，分別在6局、8局上都有敲出安打，包含1支帶有追平分的關鍵適時安打，幫助小熊追分，共5打數貢獻3安打

▲日本超強投山本由伸先發主投，他睽違3個月再度回歸，結果4局投完狂飆8次三振，還連續2次解決了同鄉的鈴木誠也。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本超強投山本由伸先發主投，他睽違3個月再度回歸，結果4局投完狂飆8次三振，還連續2次解決了同鄉的鈴木誠也。（圖／美聯社／達志影像）
鈴木誠也敲追平安　小熊攻陷道奇牛棚

首局雙方投手都投出三上三下，且山本由伸飆出3次三振，不過在2局上遭到安打攻勢串連，丟失1分，而今永昇太則是被Tommy Edman敲出陽春砲，道奇1：1小熊。

今永昇太本場3次交手大谷翔平，分別讓他擊出2次高飛球接殺出局、1次內野滾地雙殺打，可以說是全面性的勝利。然而，在4局下卻又遭到Tommy Edman狙擊，敲出單場雙響炮，而5局下則輪到Max Muncy也轟出陽春砲，道奇取得3：1領先，且分數都是靠全壘打拿下。

比賽在8局上出現變數，小熊一、二壘有人局面，鈴木誠也敲出中外野方向平飛球，且道奇發生守備失誤，一棒送回2分，將比數追平。道奇牛棚投手Evan Phillips完全陷入亂流，單局失掉5分，最終道奇也沒能掀起反攻，以3：6遭到小熊逆轉取勝。

▲洛杉磯道奇今（11）日在主場迎戰芝加哥小熊，日籍球星大谷翔平遭到今永昇太表現力壓，單場4打數都沒有敲出安打，其中還包含1次雙殺打。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇今（11）日在主場迎戰芝加哥小熊，日籍球星大谷翔平遭到今永昇太表現力壓，單場4打數都沒有敲出安打，其中還包含1次雙殺打。（圖／美聯社／達志影像）


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