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U23世界盃棒球賽12日賽程！中華出戰哥倫比亞　線上免費轉播一覽

記者吳政紘/綜合報導

▲中華隊U23世界盃棒球賽出戰哥倫比亞，圖為富邦悍將王念好。（圖／棒協提供）
▲中華隊U23世界盃棒球賽出戰哥倫比亞，圖為富邦悍將王念好。（圖／棒協提供）
2024年U23世界盃棒球賽今（12）日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽，包括中華隊、日本、韓國、澳洲，以及首次參加這項賽事的中國與英國。中華隊由郭李建夫總教練領軍，今天下午14:30分將出戰哥倫比亞，由於中華隊首戰以1:3不敵韓國，第二場又以5:7輸給荷蘭，第三場4:3輸給尼加拉瓜，直到第四場才以11:0擊敗南非開胡，預賽最後一場以3:0完封委內瑞拉，但也無緣晉級超級循環賽，只能打排名賽，相關轉播與直播資訊，《NOWnews今日新聞》也整理給讀者。

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中華隊在這次賽會首戰韓國，就以1:3落敗，賽前辜仲諒理事長才耳提面命，「絕不能輸韓國」，結果中華隊第一場就落敗。第二場也輸荷蘭，中職球員今年擁有9位在陣中的U23中華隊，明顯技不如人，一直到對戰南非才甦醒，但對戰委內瑞拉，9局上才敲出2支安打，火力也不夠。

什麼是U23世界盃棒球賽？

U23世界盃棒球賽的前身是U21世界盃棒球賽，2014年首度舉行，中華隊擊敗日本隊奪冠，不過之後中華隊就再也沒有打進冠軍賽，最好名次也才到2022年的第三名，這次若是奪冠，有機會睽違10年再度重返榮耀。

球迷如果想要收看2024年U23世界盃棒球賽，可以前往「電視頻道」緯來體育台收看，至於線上直播平台包括愛爾達電視、Hami Video，此外公視+也將提供比賽全程免費轉播服務。

2024年U23世界盃棒球賽分組：

  • A組：日本、澳洲、中國、哥倫比亞、英國、波多黎各。
  • B組：中華隊、韓國、委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜、南非。
2024年U23世界盃棒球賽中華隊賽程：

9/12 (四) 14:30 中華隊 vs 哥倫比亞

9/13 (五) 14:30 中華隊 vs 澳洲

9/14 (六) 14:30 英國 vs 中華隊

賽況報導  

官方網站賽程表查詢

2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單

總教練：#88 郭李建夫

教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發

防護員：郭祐任、彭昱瑄

投手：

#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）

捕手：

#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）

內野手：

#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）

外野手：

#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）

2024年U23世界盃棒球賽轉播與直播資訊：

電視頻道：緯來精彩台、中華電信MOD愛爾達體育4台。

線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。

免費收看：公視+全程轉播(需登入會員)

▲U23世界盃棒球賽，中華隊雖然在第4戰，終於以11：0提前擊敗南非，取得預賽首勝，但已確定無緣晉級複賽，只能參加第7至12名的排名賽。（圖／中華棒協提供）
▲U23世界盃棒球賽，中華隊雖然在第4戰，終於以11：0提前擊敗南非，取得預賽首勝，但已確定無緣晉級複賽，只能參加第7至12名的排名賽。（圖／中華棒協提供）
▲中華隊U23對戰尼加拉瓜，最終以3:4落敗。（圖／棒協提供）
▲中華隊U23代表隊，中職球員表現普遍不理想。（圖／棒協提供）

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