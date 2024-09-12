U23世界盃棒球賽12日賽程！中華出戰哥倫比亞　線上免費轉播一覽

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A組：日本、澳洲、中國、哥倫比亞、英國、波多黎各。

B組：中華隊、韓國、委內瑞拉、荷蘭、尼加拉瓜、南非。

▲U23世界盃棒球賽，中華隊雖然在第4戰，終於以11：0提前擊敗南非，取得預賽首勝，但已確定無緣晉級複賽，只能參加第7至12名的排名賽。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊U23代表隊，中職球員表現普遍不理想。（圖／棒協提供）

2024年U23世界盃棒球賽今（12）日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，中華隊在這次賽會首戰韓國，就以1:3落敗，賽前辜仲諒理事長才耳提面命，「絕不能輸韓國」，結果中華隊第一場就落敗。U23世界盃棒球賽的前身是U21世界盃棒球賽，2014年首度舉行，中華隊擊敗日本隊奪冠，不過之後中華隊就再也沒有打進冠軍賽，最好名次也才到2022年的第三名，這次若是奪冠，有機會睽違10年再度重返榮耀。9/12 (四) 14:30 中華隊 vs 哥倫比亞9/13 (五) 14:30 中華隊 vs 澳洲9/14 (六) 14:30 英國 vs 中華隊#88 郭李建夫#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發：郭祐任、彭昱瑄#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）電視頻道：緯來精彩台、中華電信MOD愛爾達體育4台。線上平台：愛爾達電視、Hami Video、公視+、Gametime。