2024U23世界盃棒球賽將開打！中華隊首戰韓國　賽程及轉播一次看

U23／辜仲諒又要火大了！中華隊1:3慘輸韓國　曾家輝5局失2分吞敗

記者吳政紘/綜合報導

▲2024年U23世界盃棒球賽今（6）日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽。（圖／棒協提供）
▲2024年U23世界盃棒球賽今（6）日在中國紹興舉行，這次世界盃棒球賽首度在中國舉辦，共邀請了12支隊伍參賽。（圖／棒協提供）
中華隊輸了！2024年U23世界盃棒球賽今（6）日在中國紹興舉行，中華隊首戰韓國，推出樂天桃猿投手曾家輝先發，結果他主投5局失2分，被打2支安打，3次三振，吞下敗投，韓國隊終場以3:1擊敗中華隊，而賽前中華棒協理事長辜仲諒才說：「千萬不要輸韓國」，沒想到中華隊第一場就輸球，還是輸韓國。

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中華隊首戰攻擊力不足　打擊全場僅6支安打

中華隊此役推出曾家輝先發，並且信誓旦旦，因為陣中有9位職棒現役球員，但中華隊並未發揮實力，受制於韓國投手車輪戰，吞下敗投。

中華隊首局面對韓國18歲強投金泰亨，開路先鋒劉俊緯二壘安打上壘後，林佳緯也敲出二壘安打先馳得點，不過中華隊攻勢就只有這局，反而是之後都打不回來分數。

曾家輝在3局上出狀況，先是保送柳賢俊，之後又被金振亨敲安，之後被林尚宇高飛犧牲打失分，曾家輝失分後續投，4局又出狀況，鄭大善敲出適時安打又追加分數。

中華隊投手群壓不住，7局上黃子豪上來又失分，最後7局下反攻失利，還是以2分差落敗，中華隊明天將出戰荷蘭，力拚首勝。

辜仲諒日前在U23跟U18的練習賽時表示：「我們最討厭就是韓國，所以不管怎樣，絕對不能輸給韓國，韓國人最看不起我們台灣人，我們要拚給他們看。」不過這場中華隊還是輸給韓國，無法兌現贏球的誓言。



2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單

總教練：#88 郭李建夫

教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發

防護員：郭祐任、彭昱瑄

投手：

#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）

捕手：

#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）

內野手：

#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）

外野手：

#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）

▲王貞治來台開球，辜仲諒設宴款待「巨蛋可以帶動台灣奪冠」。（圖／棒協提供）
▲辜仲諒曾說，絕對不能輸韓國，中華隊第一場就輸球。（圖／棒協提供）

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