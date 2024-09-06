U23／辜仲諒又要火大了！中華隊1:3慘輸韓國　曾家輝5局失2分吞敗

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▲辜仲諒曾說，絕對不能輸韓國，中華隊第一場就輸球。（圖／棒協提供）

中華隊輸了！2024年U23世界盃棒球賽今（6）日在中國紹興舉行，中華隊此役推出曾家輝先發，並且信誓旦旦，因為陣中有9位職棒現役球員，但中華隊並未發揮實力，受制於韓國投手車輪戰，吞下敗投。曾家輝在3局上出狀況，先是保送柳賢俊，之後又被金振亨敲安，之後被林尚宇高飛犧牲打失分，曾家輝失分後續投，4局又出狀況，鄭大善敲出適時安打又追加分數。中華隊投手群壓不住，7局上黃子豪上來又失分，最後7局下反攻失利，還是以2分差落敗，中華隊明天將出戰荷蘭，力拚首勝。#88 郭李建夫#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發：郭祐任、彭昱瑄#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）