U23／辜仲諒又要火大了！中華隊1:3慘輸韓國　曾家輝5局失2分吞敗

中華隊輸了！2024年U23世界盃棒球賽今（6）日在中國紹興舉行，中華隊首戰韓國，推出樂天桃猿投手曾家輝先發，結果他主投5局失2分，被打2支安打，3次三振，吞下敗投，韓國隊終場以3:1擊敗中華隊，而賽前中華棒協理事長辜仲諒才說：「千萬不要輸韓國」，沒想到中華隊第一場就輸球，還是輸韓國。
中華隊首戰攻擊力不足 打擊全場僅6支安打
中華隊此役推出曾家輝先發，並且信誓旦旦，因為陣中有9位職棒現役球員，但中華隊並未發揮實力，受制於韓國投手車輪戰，吞下敗投。
中華隊首局面對韓國18歲強投金泰亨，開路先鋒劉俊緯二壘安打上壘後，林佳緯也敲出二壘安打先馳得點，不過中華隊攻勢就只有這局，反而是之後都打不回來分數。
曾家輝在3局上出狀況，先是保送柳賢俊，之後又被金振亨敲安，之後被林尚宇高飛犧牲打失分，曾家輝失分後續投，4局又出狀況，鄭大善敲出適時安打又追加分數。
中華隊投手群壓不住，7局上黃子豪上來又失分，最後7局下反攻失利，還是以2分差落敗，中華隊明天將出戰荷蘭，力拚首勝。
辜仲諒日前在U23跟U18的練習賽時表示：「我們最討厭就是韓國，所以不管怎樣，絕對不能輸給韓國，韓國人最看不起我們台灣人，我們要拚給他們看。」不過這場中華隊還是輸給韓國，無法兌現贏球的誓言。
2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單
總教練：#88 郭李建夫
教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發
防護員：郭祐任、彭昱瑄
投手：
#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）
捕手：
#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）
內野手：
#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）
外野手：
#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）
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中華隊此役推出曾家輝先發，並且信誓旦旦，因為陣中有9位職棒現役球員，但中華隊並未發揮實力，受制於韓國投手車輪戰，吞下敗投。
中華隊首局面對韓國18歲強投金泰亨，開路先鋒劉俊緯二壘安打上壘後，林佳緯也敲出二壘安打先馳得點，不過中華隊攻勢就只有這局，反而是之後都打不回來分數。
曾家輝在3局上出狀況，先是保送柳賢俊，之後又被金振亨敲安，之後被林尚宇高飛犧牲打失分，曾家輝失分後續投，4局又出狀況，鄭大善敲出適時安打又追加分數。
中華隊投手群壓不住，7局上黃子豪上來又失分，最後7局下反攻失利，還是以2分差落敗，中華隊明天將出戰荷蘭，力拚首勝。
辜仲諒日前在U23跟U18的練習賽時表示：「我們最討厭就是韓國，所以不管怎樣，絕對不能輸給韓國，韓國人最看不起我們台灣人，我們要拚給他們看。」不過這場中華隊還是輸給韓國，無法兌現贏球的誓言。
2024年第五屆U-23世界盃棒球賽中華隊教練團、24人名單
總教練：#88 郭李建夫
教練：#3 林宗毅、#68 周宗志、#51 李軾揚、#89 陳該發
防護員：郭祐任、彭昱瑄
投手：
#1 呂昱廷（臺灣體大）、#15 沙子宸（奧克蘭運動家）、#17 黃仲翔（南華大學）、#18 王宇傑（台灣電力）、#19 曾家輝（樂天桃猿）、#33 伍立辰（嘉義大學）、#37 張峻瑋（新北禾聯）、#46 陳品宏（台北市大）、#48 陳冠穎（台北市大）、#53 黃子豪（文化大學）、#84 尹柏淮（統一7-ELEVEn獅）
捕手：
#41 邱冠維（開南大學）、#52 胡孟智（中信兄弟）、#57 朱瑋淇（合作金庫）
內野手：
#2 劉俊緯（味全龍）、#8 王念好（富邦悍將）、#23 何恆佑（統一7-ELEVEn獅）、#31 曾昱磬（開南大學）、#96 賴俊（新北禾聯）
外野手：
#7 林佳緯（統一7-ELEVEn獅）、#9 邱鑫（樂天桃猿）、#10 黃柏叡（台灣電力）、#13 王順和（味全龍）