周思齊引退賽太豪華！五月天「強攻」大巨蛋　可望破4萬人次進場

五月天來了！中信兄弟野手周思齊引退賽將於21、22日在台北大巨蛋舉行，周思齊本身的人氣就讓預售票狂賣，加上搖滾天團五月天將首度攻蛋，成為引退賽表演嘉賓，掀起網友一陣討論，而五月天此次前往大巨蛋擔任表演嘉賓，也成為大巨蛋開幕後，第一組正式「攻蛋」的台灣樂團，搶先周杰倫、江蕙、張惠妹前，登上大巨蛋開唱。 中信兄弟球團表示，「The Last Together周思齊引退」主題週活動，將於下週末9/21(六)-9/22(日)臺北大巨蛋盛大舉辦。此次，五月天也為即將引退的周思齊設計一段精彩節目，「一齊」致敬周思齊為中職的奉獻，「一齊」為周思齊引退主題週獻上最誠摯的祝福，期待周思齊能夠在退休後的生活更加充實與精彩。
五月天此次擔任周思齊引退賽表演嘉賓，讓他們成為大巨蛋除滅火器等樂團後，第一組「正式」進入大巨蛋開唱的搖滾樂團，為五月天再添一筆傳奇事蹟，日前中信兄弟放出周思齊引退記念MV，背景音樂選用五月天的經典名曲「頑固」這也讓球迷開始猜測，五月天會不會擔任引退賽表演嘉賓。
五月天+周董魅力十足 將吸引7萬名球迷進場
目前21、22日的門票，包含身障票都已接近售鑿，預計兩場比賽將會吸引超過7萬名球迷進場觀賽，一同見證周思齊的引退，以及五月天首度「攻蛋」的盛況。
這不是五月天第一次出現在運動場上，2018年俄羅斯世界盃決賽，經投票後，FIFA在世界盃決賽現場播放《倔強》此外，也有不少棒球員選用五月天的歌曲當做出場曲，如陳偉殷和曾峻岳都是選用五月天的《將軍令》作為出場曲。
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五月天+周董魅力十足 將吸引7萬名球迷進場
目前21、22日的門票，包含身障票都已接近售鑿，預計兩場比賽將會吸引超過7萬名球迷進場觀賽，一同見證周思齊的引退，以及五月天首度「攻蛋」的盛況。
這不是五月天第一次出現在運動場上，2018年俄羅斯世界盃決賽，經投票後，FIFA在世界盃決賽現場播放《倔強》此外，也有不少棒球員選用五月天的歌曲當做出場曲，如陳偉殷和曾峻岳都是選用五月天的《將軍令》作為出場曲。