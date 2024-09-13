周思齊引退賽太豪華！五月天「強攻」大巨蛋　可望破4萬人次進場

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▲中信兄弟「周董」、「亞洲選球王」周思齊正式宣布，今年將是個人職棒生涯的最後一個球季，在今年球季結束後，將褪下黃金戰袍，高掛球鞋光榮引退。（圖／中信兄弟提供）

▲五月天可能成為周思齊引退賽大巨蛋首場演出嘉賓。（圖／相信音樂 提供）

五月天來了！中信兄弟野手周思齊引退賽將於21、22日在台北大巨蛋舉行，周思齊本身的人氣就讓預售票狂賣，加上搖滾天團五月天將首度攻蛋，成為引退賽表演嘉賓，掀起網友一陣討論，五月天此次擔任周思齊引退賽表演嘉賓，讓他們成為大巨蛋除滅火器等樂團後，第一組「正式」進入大巨蛋開唱的搖滾樂團，為五月天再添一筆傳奇事蹟，日前中信兄弟放出周思齊引退記念MV，背景音樂選用五月天的經典名曲「頑固」這也讓球迷開始猜測，五月天會不會擔任引退賽表演嘉賓。目前21、22日的門票，包含身障票都已接近售鑿，預計兩場比賽將會吸引超過7萬名球迷進場觀賽，一同見證周思齊的引退，以及五月天首度「攻蛋」的盛況。