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香港羽球公開賽13日戰況！周天成對安賽龍　賽程與轉播資訊一次看

記者吳政紘/綜合報導

▲台北羽球公開賽男單四強賽，周天成總局數1:2不敵好手戚又仁無緣冠軍戰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.07）
▲台北羽球公開賽男單四強賽，周天成總局數1:2不敵好手戚又仁無緣冠軍戰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.07）
周天成要拚晉級！超級500系列的2024香港羽球公開賽今(13）日展開8強賽，台灣一哥周天成將對陣丹麥好手安賽龍（V·阿薩爾森、Viktor Axelsen），男雙部分，王齊麟／邱相榤已經擊敗中國組合周昊東／黄荻，繼韓國公開賽後，再度打入四強賽相關轉播、賽程等資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。

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周天成過去跟安賽龍多次交手，小天過去碰上世界排名第2的安賽龍以4勝19負居下風，最近一次贏球是在湯瑪斯盃，兩人大戰3局由小天收下勝利。

何謂香港公開賽？

香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，自2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。

香港羽球公開賽賽事內容：

香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。


香港羽球公開賽賽程：

賽日 日期 時間 比賽  
第1日 2024年9月10日 09:00
16:00		 資格賽
男雙/女雙32強		  
第2日 2024年9月11日 09:00
18:30		 32強賽  
第3日 2024年9月12日 09:00
18:30		 16強賽  
第4日 2024年9月13日 11:30
18:30		 半準決賽  
第5日 2024年9月14日 10:00
17:00		 準決賽  
第6日 2024年9月15日 14:00 決賽  

香港羽球公開賽賽程：


男單賽事

時間：19:10 周天成 出戰 V·阿薩爾森（安賽龍）

女單賽事

時間     13:10 R·依瑟儂 出戰 宮崎友花

             19:20 大堀彩 出戰 韓悅


男雙賽事

時間：10:30 邱相榤王齊麟 出戰 周昊東黄荻

           


女雙賽事

時間： 13:35 譚寧劉聖書 出戰 金慧貞鄭娜銀


混雙賽事

時間：19:40 蔣振邦魏雅欣 出戰 程星張馳

           

2024香港羽球公開賽直播平台

無線電視

中華電信MOD 

網路平台

Hami Video愛爾達電視

Youtube直播：BWF TV

即時比分：請看這

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▲台北羽球公開賽男單四強賽，周天成總局數1:2不敵好手戚又仁無緣冠軍戰。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.07）
▲周天成過去跟安賽龍多次交手，小天過去碰上世界排名第2的安賽龍以4勝19負居下風。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.07）

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