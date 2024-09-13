香港羽球公開賽13日戰況！周天成對安賽龍　賽程與轉播資訊一次看

周天成要拚晉級！超級500系列的2024香港羽球公開賽今(13）日展開8強賽，台灣一哥周天成將對陣丹麥好手安賽龍（V·阿薩爾森、Viktor Axelsen），男雙部分，王齊麟／邱相榤已經擊敗中國組合周昊東／黄荻，繼韓國公開賽後，再度打入四強賽，相關轉播、賽程等資訊，《NOWnews今日新聞》一次整理給讀者知道。
周天成過去跟安賽龍多次交手，小天過去碰上世界排名第2的安賽龍以4勝19負居下風，最近一次贏球是在湯瑪斯盃，兩人大戰3局由小天收下勝利。
何謂香港公開賽？
香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，自2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
香港羽球公開賽賽程：
男單賽事
時間：19:10 周天成 出戰 V·阿薩爾森（安賽龍）
女單賽事
時間 13:10 R·依瑟儂 出戰 宮崎友花
19:20 大堀彩 出戰 韓悅
男雙賽事
時間：10:30 邱相榤王齊麟 出戰 周昊東黄荻
女雙賽事
時間： 13:35 譚寧劉聖書 出戰 金慧貞鄭娜銀
混雙賽事
時間：19:40 蔣振邦魏雅欣 出戰 程星張馳
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
即時比分：請看這
即時成績：請看這
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何謂香港公開賽？
香港羽球公開賽今年是第34屆，也是2024年世界羽聯世界巡迴賽的其中一站，自2024年9月10日至9月15日在香港九龍香港體育館舉行，屬於第四級別（超級500賽）賽事。球迷可利用中華電信MOD以及愛爾達電視轉播收看。
香港羽球公開賽賽事內容：
香港羽球公開賽賽事包括：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目，分預賽（Qualifying Rounds）及會內賽（Main Draw）兩部分。
香港羽球公開賽賽程：
|賽日
|日期
|時間
|比賽
|第1日
|2024年9月10日
|09:00
16:00
|資格賽
男雙/女雙32強
|第2日
|2024年9月11日
|09:00
18:30
|32強賽
|第3日
|2024年9月12日
|09:00
18:30
|16強賽
|第4日
|2024年9月13日
|11:30
18:30
|半準決賽
|第5日
|2024年9月14日
|10:00
17:00
|準決賽
|第6日
|2024年9月15日
|14:00
|決賽
香港羽球公開賽賽程：
男單賽事
時間：19:10 周天成 出戰 V·阿薩爾森（安賽龍）
女單賽事
時間 13:10 R·依瑟儂 出戰 宮崎友花
19:20 大堀彩 出戰 韓悅
男雙賽事
時間：10:30 邱相榤王齊麟 出戰 周昊東黄荻
女雙賽事
時間： 13:35 譚寧劉聖書 出戰 金慧貞鄭娜銀
混雙賽事
時間：19:40 蔣振邦魏雅欣 出戰 程星張馳
2024香港羽球公開賽直播平台
無線電視
中華電信MOD
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
Youtube直播：BWF TV
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