快訊／特斯拉台灣開放非Tesla用超級充電站　首波5站、費率一次看

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▲特斯拉目前在台灣共有106 座站點、超過 630 支超級充電座。（示意圖／Tesla提供）

全台8萬電動車主注意！特斯拉（Tesla）目前全台已累積開放高達 106 座站點、總計超過 630 支超級充電座。今（13）宣布，在台灣開放非Tesla車輛使用超級充電站，只要下載Tesla App就能使用，也可透過手機查看可使用的站點與即時費率。根據交通部統計，全台灣純電電動車數量在今（2024）年7月底已經突破8萬輛大關，車樁比達9.2：1。特斯拉（Tesla）稍早宣布，即日起，Tesla 開放部分第三代超級充電站之 CCS2 規格充電座提供其他品牌 CCS2 快充規格電動車使用。欲使用之車主僅需下載手機 Tesla App 行動應用程式 (4.2.3或更新版本) 並註冊本人之 Tesla 帳戶，即可透過手機查看可使用之站點與即時費率。特斯拉表示，超級充電站可在特斯拉指出，非 Tesla 車輛使用超級充電站將採取差別訂價，且同樣適用超時佔用費機制，車主於充電完成後 5 分鐘內將車輛駛離不予計費，超時佔用費會在超級充電站充電座使用率達 50% 以上時計費，達 100% 時將加倍計費，以最大化超級充電站使用效率並確保所有車主權益。據了解，特斯拉在2020年10月中旬開始收充電費，。根據TESLA知識家今年3月在臉書粉專分享充電費率，指出，是去年6月導入差別費率以來的第2低。