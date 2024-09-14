2024WTT澳門冠軍賽14日戰況！高承睿出賽　賽程及轉播資訊一次看

2024WTT桌球聯盟澳門冠軍賽今（14）日舉行單打4強賽事，台灣好手鄭怡靜、「小林同學」林昀儒都在昨天被淘汰，只剩下「柚子同學」高承睿今晚19:15分將出賽對戰德國邱黨，中國大陸好手王楚欽將迎戰男單好手林詩棟，中國孫穎莎對日本張本美和相關桌球賽程與轉播等資訊，《NOWnews今日新聞》也整理給讀者。
今（14）日的賽程，男單方面，中國王楚欽對中國林詩棟、德國邱黨對中華台北高承睿。女單方面，中國王藝迪對中國王曼昱、中國孫穎莎對日本張本美和。
13日男、女子單打的8強賽事，其中男單方面，中國王楚欽迎戰韓國趙大成，狀態不俗的王楚欽首兩局（11:9、11:8）迅速領先對手，第三局再勝12:10，以局數3:0氣走對方，準決賽將對林詩棟。而林詩棟則在另一場八強賽持續佳態，以直落3局（11:7、11:7、11:9）擊敗台灣好手林昀儒。
中國梁靖崑面對德國邱黨，在領先兩局（11:2、11:8）優勢下，被對方連追三局（12:10、11:5、11:5），以局數2:3落敗，八強止步。
另一場，瑞典「六角戰士」莫雷加德對台灣小將高承睿遇到考驗，兩人平局2:2（11:4、10:12、9:11、11:7）後拖入決勝局，莫雷加德尾段連番犯錯，最終以7:11負於高承睿，未能晉級。
女單方面，中國孫穎莎愈戰愈勇，以局數3:1（11:6、3:11、11:6、11:2）擊退韓國朱千曦，將與日本張本美和爭入決賽，張本美和以局數3:1（6:11、11:7、11:7、11:5）反勝中國陳幸同晉級。
中國王曼昱及王藝迪則未有受到太大威脅，分別以局數3:1（8:11、11:6、11:9、11:7）及3:0（11:5、15:13、11:8）勝鄭怡靜及日本木原美悠，兩人勝出後於準決賽碰頭，爭奪決賽資格。
9月14日男、女子單打準決賽賽程：
WTT澳門冠軍賽賽程：
9/14（六）18:30開打 （四強賽）
女單賽事：
時間 18:30 王藝迪（中國）VS 王曼昱（中國）
20:00 孫穎莎（中國）VS 張本美和（日本）
男單賽事：
時間 19:15 高承睿（台灣） VS 邱黨（德國）
20:45 王楚欽（中國）VS 林詩棟（中國）
WTT澳門冠軍賽轉播資訊：
電視轉播：
中華電信MOD 、愛爾達體育2台
網路平台
Hami Video、愛爾達電視
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13日男、女子單打的8強賽事，其中男單方面，中國王楚欽迎戰韓國趙大成，狀態不俗的王楚欽首兩局（11:9、11:8）迅速領先對手，第三局再勝12:10，以局數3:0氣走對方，準決賽將對林詩棟。而林詩棟則在另一場八強賽持續佳態，以直落3局（11:7、11:7、11:9）擊敗台灣好手林昀儒。
中國梁靖崑面對德國邱黨，在領先兩局（11:2、11:8）優勢下，被對方連追三局（12:10、11:5、11:5），以局數2:3落敗，八強止步。
另一場，瑞典「六角戰士」莫雷加德對台灣小將高承睿遇到考驗，兩人平局2:2（11:4、10:12、9:11、11:7）後拖入決勝局，莫雷加德尾段連番犯錯，最終以7:11負於高承睿，未能晉級。
女單方面，中國孫穎莎愈戰愈勇，以局數3:1（11:6、3:11、11:6、11:2）擊退韓國朱千曦，將與日本張本美和爭入決賽，張本美和以局數3:1（6:11、11:7、11:7、11:5）反勝中國陳幸同晉級。
中國王曼昱及王藝迪則未有受到太大威脅，分別以局數3:1（8:11、11:6、11:9、11:7）及3:0（11:5、15:13、11:8）勝鄭怡靜及日本木原美悠，兩人勝出後於準決賽碰頭，爭奪決賽資格。
9月14日男、女子單打準決賽賽程：
| 項目
| 參賽球手
| 男子單打
| 王楚欽（中國）— 林詩棟（中國）
| 邱 黨（德國）— 高承睿（中華台北）
| 女子單打
| 王藝迪（中國）— 王曼昱（中國）
| 孫穎莎（中國）— 張本美和（日本）
9/14（六）18:30開打 （四強賽）
女單賽事：
時間 18:30 王藝迪（中國）VS 王曼昱（中國）
20:00 孫穎莎（中國）VS 張本美和（日本）
男單賽事：
時間 19:15 高承睿（台灣） VS 邱黨（德國）
20:45 王楚欽（中國）VS 林詩棟（中國）
WTT澳門冠軍賽轉播資訊：
電視轉播：
中華電信MOD 、愛爾達體育2台
網路平台
Hami Video、愛爾達電視