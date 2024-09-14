2024WTT澳門冠軍賽14日戰況！高承睿出賽　賽程及轉播資訊一次看

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項目



參賽球手



男子單打



王楚欽（中國）— 林詩棟（中國）



邱 黨（德國）— 高承睿（中華台北）



女子單打



王藝迪（中國）— 王曼昱（中國）



孫穎莎（中國）— 張本美和（日本）





▲台灣19歲「桌球天才」高承睿擊敗「六角戰士」Moregardh，持續挺進4強。（圖／美聯社／達志影像）

2024WTT桌球聯盟澳門冠軍賽今（14）日舉行單打4強賽事，13日男、女子單打的8強賽事，其中男單方面，中國王楚欽迎戰韓國趙大成，狀態不俗的王楚欽首兩局（11:9、11:8）迅速領先對手，第三局再勝12:10，以局數3:0氣走對方，準決賽將對林詩棟。而林詩棟則在另一場八強賽持續佳態，以直落3局（11:7、11:7、11:9）擊敗台灣好手林昀儒。中國梁靖崑面對德國邱黨，在領先兩局（11:2、11:8）優勢下，被對方連追三局（12:10、11:5、11:5），以局數2:3落敗，八強止步。女單方面，中國孫穎莎愈戰愈勇，以局數3:1（11:6、3:11、11:6、11:2）擊退韓國朱千曦，將與日本張本美和爭入決賽，張本美和以局數3:1（6:11、11:7、11:7、11:5）反勝中國陳幸同晉級。時間 18:30 王藝迪（中國）VS 王曼昱（中國）20:00 孫穎莎（中國）VS 張本美和（日本）時間 19:15 高承睿（台灣） VS 邱黨（德國）20:45 王楚欽（中國）VS 林詩棟（中國）中華電信MOD 、愛爾達體育2台