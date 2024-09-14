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比已讀不回更氣人！LINE回「這2字」瞬間被惹怒　一票年輕人愛用

記者徐銘穗/綜合報導

▲台灣人習慣透過LINE傳訊息聯絡，但有些回話比已讀不回更氣人。網路平台統計，最惱人回話第一名就是「笑死」。（示意圖／記者周淑萍攝）
▲台灣人習慣透過LINE傳訊息聯絡，但有些回話比已讀不回更氣人。網路平台統計，最惱人回話第一名就是「笑死」。（示意圖／記者周淑萍攝）
根據調研單位統計，LINE 在台灣擁有2100萬用戶數，平均一周使用率高達93％，顯示台灣人真的很愛用LINE來聯絡溝通，但有些「回話」比訊息已讀不回更氣人。根據網路平台統計，LINE氣死人的回話第1名是「笑死」，其次是「哈哈」，第3名則是「喔」。不少網友認同「笑死」超敷衍的，但卻有一票年輕人超愛用，也有不少年輕人澄清說：「蛤！我都是很認真的笑死耶！」

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主持人蔡尚樺在節目《全民星攻略》中分享，網路上通常會說，如果一個女生對你不感興趣的話，LINE最常會回你「嗯嗯、啊啊、去洗澡，但是讓大家覺得最惱怒的前幾名當中，『嗯』其實只在第10名」。

▲LINE官方統計，台灣LINE整體活躍用戶高達2100萬人，電腦版高達500萬，占全球LINE電腦版戶數的40%，居全球之冠。（圖／翻攝LINE官網）
▲LINE官方統計，台灣LINE整體活躍用戶高達2100萬人，電腦版高達500萬，占全球LINE電腦版戶數的40%，居全球之冠。（圖／翻攝LINE官網）
LINE最敷衍回話前3名：笑死、哈哈、喔

蔡尚樺接著分享最氣人的LINE回話前3名，第3名是超句點的「喔」，讓人無法回話；第2名是「哈哈」，指出打「哈哈」兩個字會讓人覺得你根本沒在笑，「因為你如果真的覺得很好笑，你會打『哈哈哈哈哈』5個以上，而且『哈』當中還會加一些『啊』在裡面」，代表笑到打錯字。

而最氣人的LINE回話第1名就是「笑死」！蔡尚樺說明，「笑死」通常還伴隨「笑炸」和「笑爛」都一樣敷衍，「因為通常打『笑死』，其實都沒有在笑」。

46秒影片在《全民星攻略》臉書粉專上引爆討論，釣出一票年輕人喊冤，紛紛留言「我超愛回哈哈跟笑死」、「完蛋了，我跟人家聊天都回笑死，可是是真的覺得好笑才會這樣說」、「我打『笑死』的時候，是真的覺得很好笑啊」、「喔哈哈哈哈哈哈笑爛欸，這樣有真誠回應嗎」。

《518職場熊報》曾分享6個LINE回覆禮貌，包含「不要只專注在推銷商品」、「傳送訊息要顧及對方作息」、「不要忽略一般禮節」、「可以一次傳完的訊息不要分句連發」、「訊息文字與個人情感不要差距太大」、「不要讓對方當聊天終結者」。


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