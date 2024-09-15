最邪惡不是香腸！中秋節烤肉「1食材」胖爆　營養師秀熱量圖鑑

中秋節將至，不少人在家門前架起爐架烤肉，也有人約親朋好友到燒肉店聚會。而美女營養師高敏敏近日就秀出4張烤肉食材的熱量圖鑑，可見肉類食材最恐怖的熱量炸彈是A5和牛，海鮮食材是鮭魚排奪冠，加工食品則是百頁豆腐最容易發福。
高敏敏營養師在臉書粉專發文，秀出4張烤肉食材的熱量圖鑑，其中肉類食材最恐怖的熱量炸彈，竟不是香腸，而是A5和牛，120g熱量就高達980kcal，戰斧豬排則排名第2，250g熱量高達725kcal，排名第3為帶骨豬肋排，一份320g熱量達551kcal，香腸則排名第10，一根40g熱量達142kcal。
在海鮮食材方面，熱量冠軍為鮭魚排，300g就有487kcal，秋刀魚排名第2，100g熱量達277kcal，香魚則是排名第3，100g熱量達147kcal。至於常見的白蝦，一隻12g熱量為12kcal，小蛤蜊一個6g，熱量是2kcal。
蔬食部分雖然較為健康，但一根142g的烤玉米，熱量也有138kcal，半顆66g洋蔥，熱量則是66kcal。加工食品雖然美味，但熱量不可小覷，一條185g的百頁豆腐，熱量高達361kcal，一塊120g豬血糕，熱量達231kcal，一串99g甜不辣，熱量也有174kcal。
配料方面，一片55g鮮奶吐司，熱量為160kcal／鈉含量207mg，一片25g薄吐司，熱量71kcal／鈉含量111mg，15g奶油熱量達100kcal。中秋節必吃的文旦，100g熱量為31kcal，膳食纖維1.3g，雖然營養價值高，但建議一次不要攝取過多，一次吃5、6瓣即可。
高敏敏指出，加工品的熱量總是名列前茅，因為是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑 再加大豆油、食品添加物製成，「簡單來說就是黃豆＋油，所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70%。」
高敏敏除了建議大家優先選擇低卡、低鈉醬料、原型食材及低油脂肉品，同時提醒，只要是吃烤肉就易產生致癌物質，但要到吃很大量才會造成健康威脅，若放在炭火直火上燒烤，影響更大，飲品建議搭配無糖茶飲用，在中秋節烤肉也要吃得開心又健康。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在海鮮食材方面，熱量冠軍為鮭魚排，300g就有487kcal，秋刀魚排名第2，100g熱量達277kcal，香魚則是排名第3，100g熱量達147kcal。至於常見的白蝦，一隻12g熱量為12kcal，小蛤蜊一個6g，熱量是2kcal。
蔬食部分雖然較為健康，但一根142g的烤玉米，熱量也有138kcal，半顆66g洋蔥，熱量則是66kcal。加工食品雖然美味，但熱量不可小覷，一條185g的百頁豆腐，熱量高達361kcal，一塊120g豬血糕，熱量達231kcal，一串99g甜不辣，熱量也有174kcal。
配料方面，一片55g鮮奶吐司，熱量為160kcal／鈉含量207mg，一片25g薄吐司，熱量71kcal／鈉含量111mg，15g奶油熱量達100kcal。中秋節必吃的文旦，100g熱量為31kcal，膳食纖維1.3g，雖然營養價值高，但建議一次不要攝取過多，一次吃5、6瓣即可。
高敏敏指出，加工品的熱量總是名列前茅，因為是用大豆蛋白作為原料、用澱粉當黏稠劑 再加大豆油、食品添加物製成，「簡單來說就是黃豆＋油，所以熱量及油脂含量才這麼高，光油脂就佔了整條熱量的70%。」
高敏敏除了建議大家優先選擇低卡、低鈉醬料、原型食材及低油脂肉品，同時提醒，只要是吃烤肉就易產生致癌物質，但要到吃很大量才會造成健康威脅，若放在炭火直火上燒烤，影響更大，飲品建議搭配無糖茶飲用，在中秋節烤肉也要吃得開心又健康。