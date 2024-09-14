鋼龍向伍鐸看齊！享受在台灣的時光　年齡允許盼挑戰「羅力條款」

鋼龍向伍鐸看齊！過去曾在中職3隊效力的資深洋將伍鐸，今（14）日先發交手中信兄弟，只差1局就能達標「羅力條款」，在明年成為不佔據洋將名額的重要戰力。同隊的洋投鋼龍，在賽前接受訪問，直言伍鐸達成了1個了不起的成就，也很慶幸去年一起為龍隊拿下了1座冠軍。提到是否也會想要挑戰「羅力條款」，鋼龍表示：「我很喜歡在這裡的時間，如果身體狀況、年齡允許的情況下，這絕對是我的選擇之一。」
敬佩伍鐸成就 場上鬥智能力高
龍隊總教練葉君璋，在賽前受訪透露，明年將會讓伍鐸執行球員合約，意味著，球迷將會看到伍鐸以不佔據洋將的本土身份出賽。對於伍鐸寫下的中職史上第2人紀錄，鋼龍表示：「這不僅對球隊是個好消息，他也達成了一個很厲害的成就，因為他不只是在中職待了十年，而是持續繳出成功的賽季，過去效力的三隊，都有機會拿下冠軍，所幸我們去年終於拿下全年度冠軍。」
對於伍鐸為何能持續維持高水準表現，鋼龍認為：「當然他的各項球種，像是伸卡、二縫線都很厲害，但撇除球場上的技巧，他的頭腦非常厲害，可以很好的控制比賽，而且對比賽的準備也很齊全，每個打席都能出招，讓對方難以應對。」
鋼龍向伍鐸看齊 也想挑戰羅力條款
被問到是否也會想要達成「羅力條款」，鋼龍回應道：「當然，我很喜歡我待在這裡的時間，我很喜歡這裡，我家人也很喜歡這裡，在我的身體狀況、年齡允許的情況下，這絕對是我的選擇之一。」
不過鋼龍來台時的年齡相對較高，現年34歲，包含本季已經為龍隊效力4年，4季的局數都有達到80局。距離規定的9季年資，還剩下5年，倘若後續賽季能穩定出賽，達標「羅力條款」時，也至少已經39歲。
而談到伍鐸私底下的為人如何，鋼龍透露兩人不管是誰出賽，都會互相交換資訊，伍鐸常常在他投球姿勢跑掉時，私下告訴他並給出提示。並且，鋼龍也形容伍鐸可能是自己遇過最慷慨的人，遇到球迷從來都不會拒絕簽名，同時也是個很熱愛家庭和小孩的人。
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龍隊總教練葉君璋，在賽前受訪透露，明年將會讓伍鐸執行球員合約，意味著，球迷將會看到伍鐸以不佔據洋將的本土身份出賽。對於伍鐸寫下的中職史上第2人紀錄，鋼龍表示：「這不僅對球隊是個好消息，他也達成了一個很厲害的成就，因為他不只是在中職待了十年，而是持續繳出成功的賽季，過去效力的三隊，都有機會拿下冠軍，所幸我們去年終於拿下全年度冠軍。」
對於伍鐸為何能持續維持高水準表現，鋼龍認為：「當然他的各項球種，像是伸卡、二縫線都很厲害，但撇除球場上的技巧，他的頭腦非常厲害，可以很好的控制比賽，而且對比賽的準備也很齊全，每個打席都能出招，讓對方難以應對。」
鋼龍向伍鐸看齊 也想挑戰羅力條款
被問到是否也會想要達成「羅力條款」，鋼龍回應道：「當然，我很喜歡我待在這裡的時間，我很喜歡這裡，我家人也很喜歡這裡，在我的身體狀況、年齡允許的情況下，這絕對是我的選擇之一。」
不過鋼龍來台時的年齡相對較高，現年34歲，包含本季已經為龍隊效力4年，4季的局數都有達到80局。距離規定的9季年資，還剩下5年，倘若後續賽季能穩定出賽，達標「羅力條款」時，也至少已經39歲。
而談到伍鐸私底下的為人如何，鋼龍透露兩人不管是誰出賽，都會互相交換資訊，伍鐸常常在他投球姿勢跑掉時，私下告訴他並給出提示。並且，鋼龍也形容伍鐸可能是自己遇過最慷慨的人，遇到球迷從來都不會拒絕簽名，同時也是個很熱愛家庭和小孩的人。