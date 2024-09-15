「我姓詹」自嘲姓氏有土味！蔡、廖不忍了　簡姓哭台語諧音才難聽

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▲不少詹姓人會自介「我姓詹，詹姆士的詹」，但其實《型男大主廚》的名廚詹姆士本名鄭堅克。（圖／NOWnews資料照）

▲有網友曬出身分證，自曝姓名3個字中一次包「蔡、詹」2字，引發討論。（圖／翻攝Dcard）

你姓什麼？會覺得自己的姓氏很難聽嗎？一名網友自曝「我姓詹」從小到大都很討厭自己的姓氏，認為不論如何取名都有土味，還說姓詹名人很少，自介時最常說「詹天佑的詹」，但總會被聽錯姓「張」，認為蔡姓也是同病相憐引發討論，結果蔡姓、廖姓都認自己姓氏最土，簡姓則哭說「」。「我就是姓詹的那個！」原PO在Dcard發文，表示他從小到大都很討厭自己的姓氏，「這個姓氏不管怎麼取名好像都有一種土味，或是一種Local感？就是」。他還說姓詹的名人很少，最常被拿來用的就詹天佑，但其實很多人不知道他是誰，「如果對方一直聽成張，甚至只能講詹姆士」。原PO感嘆說：「同樣狀況的姓氏，我覺得還有『蔡』，也是不管怎麼取名聽起來都很土，差別只在姓蔡的名人比較多而已。」貼文引發討論，有網友貼出身分證，他姓蔡，而且名字的第一個字就是詹，「直接包兩個」，被虧說：「我可以大膽猜測，你姓名第三字是板嗎？」一票都笑噴了。但不少人認為「詹姓不土」，留言「以前姓詹的同學，不論男生女生都長得很好看，從來不覺得這個姓氏土」、「詹不土，蔡土」、「我覺得廖才最土」，也有人認為「簡才是，簡的台語唸作『ㄍㄢˋ』」、「姓盧比較難聽」。根據內政部去年十月公布的《全國姓名統計分析》，前十大姓人數為1233萬9778人，占總人口數52.79％，都是單姓，相較2018年減少10萬3098人，其中黃姓減少2萬3980人最多，蔡姓減少2186人最少。而國人前3大常見名字，男性依序為家豪（1萬4038人）、志明（1萬2719人）、建宏（1萬2196人）。女性依序為淑芬（3萬1879人）、淑惠（3萬420人）、美玲（2萬7487人）。「家豪」連12年奪男生菜市場名冠軍，「淑芬」更是蟬聯14年女生第一菜市場名。