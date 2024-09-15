中秋節諸神供品一次看　江柏樂：拜地基主「雞腿飯」一動作很NG

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▲台灣習俗多，祭拜不同神明有不同的供品，特別要留意的是，拜地基主的雞腿飯不可切塊。（示意圖／Pixabay ）

中秋節（國曆9月17日）除了吃月餅、賞月、烤肉，也是拜神明祭祖、祭拜地基主的重大節日，台灣習俗，會在當天上午7～11時拜神明、祖先，下午4時拜地基主。知名風水師江柏樂接受《NOWnews》訪問表示，「許多人都知道地基主愛吃雞腿，所以都會準備雞腿飯，事實上，常常忽略一個禁忌，就是雞腿不可切塊，一旦切塊，極有可能觸怒地基主。」江柏樂表示，台灣人習慣在中秋節賞月、烤肉、吃月餅、吃柚子等，也免不了拜拜習俗，上午拜神明祖先、下午拜地基主，求財則會在當天拜土地公，求姻緣則是拜月老、女性也會拜月娘（太陰星君），除了時辰之外，也要特別留意，不同供品有著不同涵義。神明：食物，蛋糕、餅乾、糖果，其它，鮮花、香燭、金紙等。祖先：三牲，豬、雞、魚，以及圓形水果，如蘋果、橘子、葡萄等。兩碗飯（雞腿飯）、兩雙筷子、三杯酒、金紙。年年團圓：月餅、柚子等。求桃花：胭脂水粉、梳子、鏡子。求小孩讀書順利：新的文具、書本。求生育：紅棗、花生、桂圓、瓜子。求財：發財餅（包蛋黃的月餅）、發財金、金箔月老求姻緣：紅線鉛錢、鮮花、糖果、紅棗、桂圓以及五色水果、四色金、甲馬。土地公求財、姻緣：四色金、甲馬、三牲、水果、糕點、飲料、花生、零食等。江柏樂提醒，拜地基主時，不少人都會準備2個雞腿便當祭拜，要特別留意雞腿不能切，因為地基主是神明，只有拜好兄弟才會切，還有傳聞，地基主特別喜歡將整隻雞腿拿起來吃，所以切過的雞腿，極有可能會惹得地基主不開心。