國家公園也「種電」？藍委批「裝太陽能板」破壞生態　內政部澄清

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▲內政部表示，為邁向建物淨零碳排，公有建物領頭架設太陽能光電板，國家公園亦如是，強調非種電且不會破壞生態。（示意圖／記者陳韋帆攝）

近年政府為實現「2050淨零建築」，擬修法強制部分新建物須搭設「太陽能板」，而近期以全國各類型公有建築帶頭做起，國家公園公有建物亦納入增設，被國民黨立委馬文君質疑「種電」，內政部今(15)日特別發文強調，「非種電，是為民眾提供乾淨能源。」國民黨立委馬文君日前透過臉書指出，內政部規劃在國家公園地區大幅架設太陽能光電板，在國家公園種電不只影響周遭溫度及生態，是否符合成本效益更啟人疑竇，兩相對照之下，只許國家破壞生態大肆種電，卻嚴格限制民用土地的規劃發展，大開「土地種姓」制度，非常不公平。內政部表示，為達成「淨零建築」目標、提高建築能效，全國公有建築帶頭做起，國家公園管理處的辦公室及遊客中心也屬公有建築，必須配合淨零排放政策，提高建築能效，並於建築物導入自用型再生能源以減少碳排，與「種電」無關。盤點各國家公園管理處112年用電量，換算為碳排放量約為3,939噸二氧化碳當量，其中又以「金門國家公園685噸、玉山國家公園444噸、墾丁國家公園425噸」排放量最高。為符合建築能效相關規範，國家公園優先檢討汰換能源效率不佳空調設備，並設定合理室溫，不足之處，再進一步運用再生能源降低碳排，規劃於遊客中心或相關廳舍屋頂、停車場等架設太陽能光電板，為園區提供自用之乾淨能源。內政部強調，國家公園設置太陽能光電板時，已考量各國家公園獨特的生態環境與自然景觀，採因地制宜的方式進行專業設計與規劃，在不影響生態保育與觀光資源的前提下，加速淨零轉型，而外界所稱國家公園大規模「種電」，與事實不符。