中秋節土地公生！六生肖轉運日　「網紅、仲介、生意人」發財必拜

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▲土地公是富甲一方的管區、也是財神， 「業務、網紅、生意人」可以在祂生日當天求財。（示意圖／pexels）

▲中秋節拜土地公，有六個最佳時辰，六生肖可趁當天轉運，求健康、發財，供品大不同。（示意圖／資料照）

▲高宏寓表示，祭拜土地公除了誠心，更重要的是要多做善事，才能獲得庇佑。（圖／高宏寓提供）

今年中秋節為國曆9月17日，為台灣人重要傳統節日之一，除了烤肉、賞月、吃月餅、吃柚子，當天也是福德正神土地公壽誕，當天可向土地公祈求平安之外，對於從事業務者，如房仲、保險員，是求財的好日子，民俗專家特別指出，有六生肖運勢不佳，可藉由當天誠心向土地公祝禱轉運、財運滾滾來。傳說，周武王時期稅官張福德，經常幫助生活困苦的百姓，因為多行善事，所以很長壽，活了102歲，仙逝後肉身不腐，百姓為感謝其恩德，以4塊大石頭圍住祂的身體，虔誠供奉，而張福德幫助窮人改善生活的神蹟不斷傳出，最終被百姓擁戴獲稱「福德正神」。民俗專家高宏寓接受《NOWnews》訪問表示，張福德成神後，不少擁有許多土地、富甲一方的員外（古代為農業社會，有土斯有財），在生前若經常做善事，死後也會被地方尊為土地公，久而久之，土地公也變成了員外形象。對台灣人而言，員外形象的土地公，不僅會保佑窮人，也是一方管區，不少業務相關工作的人，都會祭拜土地公，祈求業務順利，可發大財，最有名的就是「中和烘爐地南山福德宮、南投竹山紫南宮、屏東車城福安宮」，每每到了土地公誕辰之日，祭拜人潮總是絡繹不絕。子時「23:10-00:50」、丑時「01:10-02:00」、卯時「05:10-06:30」、辰時「07:10-08:30」、巳時「09:10-10:50」、午時「11:10-12:00」為最佳時機，當天宜結婚、訂婚、告白、求子、祈福、補運、入宅、動土等，可說是多囍臨門。今年犯太歲生肖「雞、狗、兔、龍」，運勢不佳者，以及明年犯太歲「鼠、蛇」，可能運勢轉弱，可藉由中秋節土地公生日當天，準備好供品，向土地公祈求轉運及保祐。基本供品：鮮花素果、三牲茶酒。求平安健康：湯圓、潤餅、壽桃、麻油雞、麻荖、仙草、潤餅、花生、蘋果。求升官發財：麻糬、香蕉、鳳梨、甘蔗。高宏寓表示，土地公生前就是大善人，死後封神，依舊善行不斷，所以如果向土地公求財，除了準備好供品之外，多行善事更重要，土地公如果看到求助者的善心，若真有困難，勢必會伸出援手。