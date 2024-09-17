OMG你哪位！房時赫暴瘦一大圈認不得　兒子BTS挺NewJeans壓力大？

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▲朴軫永今年出道滿30年，推出特別企劃節目，跟「JYP娛樂」昔日、當今的藝人載歌載舞。（圖／翻攝KBS Kpop YouTube）

▲房時赫（左）跟JYP亦敵亦友。（圖／翻攝KBS YouTube）

▲房時赫目前暴瘦（上）跟昔日圓滾滾的模樣大不同。（圖／翻攝KBS、JTBC News YouTube）

▲「BTS爸爸」房時赫（中）8月跟知名BJ果汁世妍（左）與她姊姊在美國散步，意外被YouTuber拍下。（圖／翻攝I am WalKing YouTube）

「BTS爸爸」房時赫（又譯：房時爀）曾隸屬「JYP娛樂」，所以跟其公司的老闆朴軫永（簡稱：JYP）交情甚篤，而今年是JYP出道30週年之際，房時赫為此獻上祝福，讓人震驚的是，向來以「福相」示人的房時赫，卻突然大暴瘦，讓人猜想是否跟，以及公司「HYBE」跟子公司「ADOR」CEO閔熙珍正陷入的大戰有關，就連BTS田柾國疑似都參一腳聲援NewJeans，這確實會讓身為老闆的房時赫，一個頭兩個大。JYP曾是歌手金健模的伴舞，也有著絕佳的創作實力，但因為長相問題，參加「SM娛樂」徵選時被李秀滿刷掉，但李秀滿有意買下他在表演時的自創曲，這讓JYP深受打擊，他在1994年發專輯出道後，就與友人合資5000萬韓幣（約台幣1300萬元）開設小型經紀公司「泰宏企劃股份有限公司（JYP前身）」，比起當藝人，JYP改當音樂製作人的事業蒸蒸日上，成績還超越當年的娛樂龍頭「SM娛樂」、「YG娛樂」，該3家就成了南韓的三大經紀公，而「JYP娛樂」旗下捧紅的藝人包含：G.o.d、Rain、Wonder Girls、2am、2pm、DAY6、miss A、GOT7、Stray Kids、TWICE等。1997年時，房時赫還是「JYP娛樂」旗下的詞曲創作負責人及音樂製作人，協助JYP、G.o.d、朴志胤、Rain等人製作專輯、單曲；到了2005年他才出走並開設「Big Hit娛樂」，擔任林正姬、8Eight、2AM、BTS防彈少年團等歌手的音樂製作人；後來BTS越來越紅，賺到錢的「Big Hit娛樂」事業版圖擴大並改名「HYBE」，同時收購不少子公司，除了BTS、TXT，當今夯團SEVENTEEN、LE SSERAFIM、ZICO、NewJeans、ENHYPEN、ILLIT等，都是「HYBE」旗下藝人，而「HYBE」也超越「SM娛樂」、「YG娛樂」、「JYP娛樂」，成了南韓的娛樂龍頭。雖然離開了「JYP娛樂」，但房時赫跟JYP還是好兄弟，在JYP今年迎來出道30週年之際，昨（16）日他合作電視台KBS推出企劃節目《Ddanddara JYP》，JYP除了表演人生的歷代級傳奇演出，JYP一手打造的巨星們G.o.d、Rain、Wonder Girls、2pm、TWICE等現身，接力登台合體JYP帶來精彩表演，房時赫也在途中送上影像祝福。房時赫表示：「哥在準備30週年演出時，說想要讓大家大吃一驚，希望我也能上台，但這對我來說似乎有些困難。希望哥在30週年之際，能夠圓滿實現他長久以來的夢想舞台，並懷著幸福的心情退下舞台。所有的後輩們還沒到達那個位置之前，都不會明白的。而當我獨立之後，我一直以為自己和哥是一起做生意，但實際上，我只是在旁邊協助哥而已，我才知道這個人真的是一個了不起的人，做到了一般人做不到的事。在當我到達那個位置時，我也會做出同樣的決定嗎？我們之間的關係，不能用任何標籤來定義，我們是兄弟，這是毫無疑問和害羞的關係。」房時赫也許願在JYP出道40週年時，能再以這樣的場合與他相見。JYP發表了出道30年的感想，他說：「我站在大家面前已經30年了，從新人時期到現在，我的目標始終只有一個，那就是長久的跳舞、唱歌、安慰大家，給予大家力量與感動，這是我長久以來的夢想，如今也實現了30年。當我工作20年時，我有寫了一首歌，提醒自己不要懈怠，但我覺得，只有在工作了30年，才能被稱為傳奇，今天我為了讓大家忘記煩惱、度過愉快的夜晚，我準備了最棒的演出！」房時赫支持JYP的舉動一點都不奇怪，但讓人震驚的是，房時赫的模樣瘦了一大圈，與他在8月跟網紅「果汁世妍」於美國街頭的圓臉模樣大不同，除了傳出緋聞，也令人聯想到他是否因為創立的公司「HYBE」跟旗下子公司「ADOR」CEO閔熙珍正陷入官司，捧紅的BTS田柾國甚至發文疑似聲援NewJeans，，因此壓力大到暴瘦。