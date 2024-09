BTS田柾國聲援NewJeans！HYBE員工恐憂公司完蛋　內部分裂白熱化

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NewJeans成員11日晚間開直播控訴HYBE雪藏、職場霸凌,並表態力挺閔熙珍回鍋。(圖/翻攝自YouTube)

▲田柾國14日時連發:「藝術家是無辜的(Artists are not guilty)」、「Don’t use them(不要利用他們)」兩則貼文,似乎是在針對近日事件表達自己的看法。(圖/bowwow_bam IG)

韓國演藝界最大的經紀公司HYBE娛樂,近半年來不斷傳出分裂爭議,先是子公司ADOR執行長閔熙珍下台,後又是她一手帶出來的女團NewJeans開直播指控HYBE娛樂雪藏、職場霸凌。而BTS(防彈少年團)的田柾國14日時也發布貼文,疑似公開聲援NewJeans,讓這場風波越演越烈。同時也引起了HYBE娛樂工作人員的反彈,甚至開始憂心HYBE是否會因藝人「站隊」各自擁護而四分五裂。日前,田柾國在IG上傳疑似聲援NewJeans的貼文後,韓國職場專用的匿名論壇中,HYBE娛樂的版面出現了一則「心情更苦澀了......到底工作室為了什麼啊......真是的」的討論,並配上田柾國日前的貼文。其他員工見此也紛紛發表自己的看法,無奈哭訴:「又不是別的藝人......偏偏是......(田柾國)公司真的要倒閉了嗎」、「原來是想把剩下的人都整死啊」、「藝人無罪,我也沒有罪啊,那有罪的人又在哪」忍不住嘆息,擔心由諸多子公司合體而成的HYBE娛樂,真的要因此開始分裂。看著這些普通職員的心酸與無奈,韓國其他論壇中的鄉民們也深感共鳴,對NewJeans的行為更加反彈。不過,也有不少人認為這則貼文的可信度有待考察,目前無法證明發文人確實是HYBE娛樂的員工,且文中指向性頗為明顯,主要針對NewJeans和為其說話的田柾國,似乎是想利用輿論的力量,模糊大眾的認知,將公司高層與藝人之間的矛盾轉變成藝人與公司基層員工的衝突。日前,HYBE旗下的當家女團NewJeans因所屬子公司ADOR的執行長閔熙珍「單方面」受到公司解雇後,相當不滿的NewJeans在本月11日時,背著公司偷開直播,正面硬槓公司,指控HYBE娛樂的不公行為,在韓國引起軒然大波。雖然有部分粉絲支持女孩們,但更多人則是持反對、反感的態度,認為NewJeans此舉是把自己逼上絕路、背信棄義的舉動。不過,公司的大前輩田柾國似乎並不這麼認為,反倒連發:「藝術家是無辜的(Artists are not guilty)」、「Don’t use them(不要利用他們)」似乎是在針對近日事件表達自己的看法,雖然經紀公司方向本人求證發文意圖後得到:「無論任何情況都不應當把年輕藝人當作盾牌抵擋、讓他們捲入糾紛。」的答覆,但模稜兩可的說法也讓外界對HYBE撲朔迷離的內鬥更感好奇。