「BTS爸爸」房時赫約會辣妹！3P街景圖震撼曝光　女生還是神顏BJ

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在公開的YouTube影片「2024年7月最佳亮點 | 比佛利山莊」中，房時赫跟2名穿著性感的女子過馬路，其中一位看到有人在拍攝，直盯鏡頭十分警惕，後來一查該女正是南韓的知名BJ（直播主）果汁世妍，年僅23歲，另一名女性則為她的姊姊。
澄清非男女關係 僅是以「前輩」身分給予後輩建議
因為房時赫是知名人物，他跟2名年輕貌美的女子偶然被拍後，立刻傳遍全網引發話題，公司「HYBE」對此澄清：「這是『偶然的相遇』，他是在與熟人聚會的場合，偶然遇到了果汁世妍的姐姐，房時赫就『如何應對冒充娛樂公司的問題』給予了建議。」之後他們到了LA，順便請房時赫推薦觀光景點與餐廳，房時赫才又協助訂餐廳。
雖然講的只是偶然間的巧遇，但今（9）日又有網友公開其他照片，畫面中是房時赫在幫「果汁世妍」的姊姊拍網美照，讓人不敢相信「這真的只是偶遇會做的事嗎？」在「果汁世妍」的IG上，也可發現她上傳多張在美國的照片，穿著跟被意外錄下的影片一樣，讓眾人好奇她跟房時赫「到底是什麼關係」。
房時赫、果汁世妍介紹 南韓娛樂龍頭老大VS.知名BJ
「果汁世妍」今年23歲，是人氣直播主，長相甜美可愛，又有著玲瓏有致的好身材，IG坐擁21萬粉絲，YouTube也有32萬人訂閱。她今年5月受邀錄製知名YouTube節目《노빠꾸탁재훈》，該支影片目前累積274萬瀏覽；還出演本月6日公開的Netflix原創綜藝《The Influencer》，在南韓有一定的知名度。
房時赫除了是BTS的老闆、娛樂龍頭HYBE的創辦人，他在日本、美國都有分公司「HYBE AMERICA」、「HYBE JAPAN」，所以於美國亦有房產，據悉是LA富人區Bel Air的Stradella Road擁有一間地上3層，約1020平方米（309坪）以上的豪宅，設有6個臥室和9個浴室，去年他以2640萬美元（約台幣8.6億元）購買。