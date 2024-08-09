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「BTS爸爸」房時赫約會辣妹！3P街景圖震撼曝光　女生還是神顏BJ

▲「BTS爸爸」房時赫（中）跟知名BJ果汁世妍（左）、她姊姊散步，意外被YouTuber被拍下。（圖／翻攝I am WalKing YouTube）
▲「BTS爸爸」房時赫（中）跟知名BJ果汁世妍（左）、她姊姊散步，意外被YouTuber被拍下。（圖／翻攝I am WalKing YouTube）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓知名企業家房時赫（又譯：房時爀）因為打造BTS成為世界頂尖偶像，成功引領K-POP打進歐美市場，使得創辦公司「HYBE」成為南韓娛樂界龍頭，同時獲有「BTS爸爸」稱號。近日，一名紀錄美國街景的YouTuber上傳新片，畫面中意外發現房時赫跟知名網紅「果汁世妍」和她姊姊散步約會，引發全網討論。

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▲▼房時赫撇清跟BJ果汁世妍只是前後輩關係，卻被曝光他幫她拍網美照的畫面。（圖／翻攝I am WalKing YouTube、스타뉴스）
▲▼房時赫（上圖中、下圖右）澄清跟BJ果汁世妍只是前後輩關係，卻被曝光他幫她拍網美照的畫面。（圖／翻攝I am WalKing YouTube、스타뉴스）
▲▼房時赫撇清跟BJ果汁世妍只是前後輩關係，卻被曝光他幫她拍網美照的畫面。（圖／翻攝I am WalKing YouTube、스타뉴스）
 
美國YouTuber拍片意外錄到奇景　「BTS爸爸」攜2辣妹過馬路

在公開的YouTube影片「2024年7月最佳亮點 | 比佛利山莊」中，房時赫跟2名穿著性感的女子過馬路，其中一位看到有人在拍攝，直盯鏡頭十分警惕，後來一查該女正是南韓的知名BJ（直播主）果汁世妍，年僅23歲，另一名女性則為她的姊姊。

▲果汁世妍也大方在IG公開旅遊美國的照片，服裝與被拍到的街景圖一模一樣。（圖／果汁世妍IG）
▲果汁世妍也大方在IG公開旅遊美國的照片，服裝與被拍到的街景圖一模一樣。（圖／果汁世妍IG）
澄清非男女關係　僅是以「前輩」身分給予後輩建議

因為房時赫是知名人物，他跟2名年輕貌美的女子偶然被拍後，立刻傳遍全網引發話題，公司「HYBE」對此澄清：「這是『偶然的相遇』，他是在與熟人聚會的場合，偶然遇到了果汁世妍的姐姐，房時赫就『如何應對冒充娛樂公司的問題』給予了建議。」之後他們到了LA，順便請房時赫推薦觀光景點與餐廳，房時赫才又協助訂餐廳。

雖然講的只是偶然間的巧遇，但今（9）日又有網友公開其他照片，畫面中是房時赫在幫「果汁世妍」的姊姊拍網美照，讓人不敢相信「這真的只是偶遇會做的事嗎？」在「果汁世妍」的IG上，也可發現她上傳多張在美國的照片，穿著跟被意外錄下的影片一樣，讓眾人好奇她跟房時赫「到底是什麼關係」。

房時赫、果汁世妍介紹　 南韓娛樂龍頭老大VS.知名BJ

「果汁世妍」今年23歲，是人氣直播主，長相甜美可愛，又有著玲瓏有致的好身材，IG坐擁21萬粉絲，YouTube也有32萬人訂閱。她今年5月受邀錄製知名YouTube節目《노빠꾸탁재훈》，該支影片目前累積274萬瀏覽；還出演本月6日公開的Netflix原創綜藝《The Influencer》，在南韓有一定的知名度。

房時赫除了是BTS的老闆、娛樂龍頭HYBE的創辦人，他在日本、美國都有分公司「HYBE AMERICA」、「HYBE JAPAN」，所以於美國亦有房產，據悉是LA富人區Bel Air的Stradella Road擁有一間地上3層，約1020平方米（309坪）以上的豪宅，設有6個臥室和9個浴室，去年他以2640萬美元（約台幣8.6億元）購買。

▲▼房時赫是南韓娛樂龍頭的HYBE（下）的創辦人，一手捧紅BTS。（圖／達志影像、資料照、BTS X）
▲▼房時赫是南韓娛樂龍頭「HYBE」（下）的創辦人，一手捧紅BTS。（圖／達志影像、資料照、BTS X）
▲HYBE大樓。（圖／記者許家禎攝）
 
▲BTS（防彈少年團）由V（左起）、SUGA、Jin、Jung Kook、RM、Jimin、j-hope組成，是目前紅遍國際的南韓韓團。（圖／BTS官網）
 

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