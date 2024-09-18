蠟瓶糖是什麼？老闆抖出「11種添加劑」　吃法、口感、危害一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲記者找到淘寶一家販售蠟瓶糖的商家，在產品訊息寫出成分，還備註「咀嚼後請勿食用」。（圖／翻攝淘寶）

中國奇葩零食又來襲！陸媒揭露「蠟瓶糖」近期在小孩圈爆紅，色彩繽紛、造型多樣，而且200顆不到人民幣10元（約新台幣45元），換算1顆才0.225元，價格十分低廉，在抖音、小紅書網紅吃播擴散下，深受中國小孩喜愛，就連台灣部分網購平台也能買到，讓衛福部次長林靜儀震驚不已，示警吃了恐傷身且有違反販售疑慮，已要求食藥署了解。蠟瓶糖是什麼？成分為何？又暗藏哪些危機與危害？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。蠟瓶糖是中國近期爆紅的網紅零食，外膜主要是由蜂蠟製成，中間包裹糖漿或果醬，色彩繽紛、造型多樣，就像《哈利波特》裡的「柏蒂全口味豆子」，口味五花八門，有如5元銅板大小的「一口秒」，也有放大擬真版造型，如漢堡、草莓、龍蝦、蝴蝶，甚至娃娃等公仔模樣。《NOWnews今日新聞》實際檢視淘寶上蠟瓶糖銷售資訊，發現其中一家在產品信息欄註明為「果味醬製品」，，食用方法強調「」，每100公克熱量1250大卡（千焦）。其餘多數店家都沒標示蠟瓶糖成分，是中國媒體所稱的「三無產品」，就是沒有生產日期、沒有生產廠家，也沒有生產地址的來源不明商品。蠟瓶糖是中國獨創的糖果嗎？根據抖音推薦蠟瓶糖網紅指出，其實韓國也有蠟瓶糖，「」。記者檢視淘寶蠟瓶糖商品訊息，有業者標註「咀嚼後請勿食用」，根據網紅吃播影片，蠟瓶糖食用方法為「嚼一嚼，吸一吸，再吐出來」。抖音網紅還推薦「冰凍」吃法，將蠟瓶糖冷凍後再吃，號稱口感「嘎蹦嘎蹦脆」，一口咬下蝴蝶造型蠟瓶糖，還能「拉絲」，咬出裡面被凍得略為凝固的果汁內餡，嚼到沒味再吐出來就好。不過，也有另一派網紅持相反意見，批評蠟瓶糖吃起來「像咬塑膠一樣，全是香精、色素的味道，有點刺鼻」，連吃幾顆後直呼上當，喊「這種糖就是智商稅」、「很難吃，果醬有股劣質的臘味」、「不會再買」。蠟瓶糖真像網紅吃播所說，使用的是食品蠟，嚼到沒味再吐出來就沒事嗎？根據中國媒體《青島日報》報導，中國農業大學食品學院教授范志紅受訪表示，這些彩色糖果中的色素成分是什麼，是否過多，亟待規範管理，但目前缺乏相關品質標準和調查數據，很難說具體會對健康造成哪些影響。據信，中國爆紅的蠟瓶糖近日在台灣網購平台也可看到。《NOWnews今日新聞》實際上蝦皮賣場搜尋，查無蠟瓶糖商品；露天拍賣上多是賣蠟瓶糖製作工具、模具等。蠟瓶糖可能成為繼魔芋爽後，襲台的新興中國零食。衛福部次長林靜儀在臉書提出質疑，指出先不論食品標示問題，要民眾想看看，「近年來蜂蜜產量銳減，有那麼大量且價格低廉的蜂蠟可以做零食販售嗎？」呼籲台灣好吃的當季新鮮食物甚多，加工食品也受法律規範可安心食用，不要網購中國有食安疑慮的臘和色素糖漿來吃。林靜儀也強調，蠟瓶糖若未經審查核准輸入販賣涉違法，目前已請食藥署了解此事，若有發現違法販售情形，可以撥打全國食安專線1919或是直接向當地衛生局檢舉。如經查違法屬實可以罰多少錢？新北衛生局食藥科技正邱雯萍先前曾指出，如包裝沒有繁體中文的明確標示，則違反《食安法》第22條及第30條規定，