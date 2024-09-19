蝸牛小米粽釀3死！昔金蘭醬油「生食大蝸牛」滅門奪5命　後續曝光

台東金峰鄉昨（18）日發生疑似食用「蝸牛小米粽」引發的集體食物中毒事件，累計有12人送醫搶救，其中3人宣告不治。衛福部緊急進行食物與人體檢體檢驗，今（19）日公布結果，食材檢體確認驗出劇毒農藥「有機磷托福松」。不過，說到蝸牛中毒，不免想到台灣39年前的金蘭醬油滅門慘案，第2代因誤信生食大蝸牛可以養生，結果一家5口全因感染廣東住血線蟲喪命，只有當時在海外的三子逃過一劫。
金蘭醬油滅門慘案始末 倖存三子後來怎麼了？
這宗金蘭醬油滅門慘案發生在1985年6月27日，當時金蘭第二代董事長鍾秋桂曾到日本旅遊，誤信吃大蝸牛可以養生，進而在家中別墅飼養非洲大蝸牛，然而一家生食非洲大蝸牛後，感染廣東住血線蟲，導致鍾秋桂夫妻、母親鍾林腰與長子鍾德富喪命，次子鍾德尚也在臥床10多年後去世。當時掌管美國金蘭的三子鍾德亨因人在海外倖免於難，從美國返台接班。
不過，鍾德亨在2005年驟逝，其長子鍾淳元當時僅18歲，由當時30歲的家族第四代鍾淳仁（鍾德富之子、鍾淳元堂哥）接任第5任董事長，但也因此埋下金蘭家族鬥爭仇恨。2014年，鍾淳元成功發動政變將鍾淳仁趕下台，但隔年鍾淳元被迫解職，經營權回到鍾德富支系手中，而金蘭現任董事長鐘淳名為鍾德富之子，鍾淳仁弟弟。
廣東住血線蟲是什麼？感染症狀為何？潛伏期有多長？
根據疾管署資料顯示，廣東住血線蟲感染症的致病原是廣東住血線蟲，1933年中國在玄鼠（Rattus rattus）和褐鼠（Rattus norvegicus）的鼠肺（肺動脈）中發現此蟲，1937年日本人松本（Matsumoto）在台灣東岸花蓮之野鼠內亦發現此蟲。
廣東住血線蟲第一期幼蟲會隨著鼠類的糞便排出，蝸牛和蛞蝓吃了就會感染，幼蟲在蝸牛和蛞蝓體內發育，當鼠類再吃了感染的蝸牛、蛞蝓或受其黏液污染的食物時，寄生蟲可於鼠體內發育為成蟲，雌雄交配產卵，進入下一個生活史循環。
疾管署指出，人類不是廣東住血線蟲適合的終宿主，鼠類才是，而人類感染的主要途徑，是經由食用未煮熟且受汙染的福壽螺、蝸牛或蛞蝓，以及沾染受感染蝸牛黏液的水或生菜所致，潛伏期約2~3天，最長可達47天。
因廣東住血線蟲誤入人體後，無法於人體發育為成蟲，僅可發育至第五期幼蟲，蟲體常侵入腦部、脊髓等神經組織。疾管署指出，患者多半出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，也可能出現發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬等症狀。如果侵犯眼球，會造成視力受損。感染的寄生蟲數量較多時，可能危及生命。
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這宗金蘭醬油滅門慘案發生在1985年6月27日，當時金蘭第二代董事長鍾秋桂曾到日本旅遊，誤信吃大蝸牛可以養生，進而在家中別墅飼養非洲大蝸牛，然而一家生食非洲大蝸牛後，感染廣東住血線蟲，導致鍾秋桂夫妻、母親鍾林腰與長子鍾德富喪命，次子鍾德尚也在臥床10多年後去世。當時掌管美國金蘭的三子鍾德亨因人在海外倖免於難，從美國返台接班。
不過，鍾德亨在2005年驟逝，其長子鍾淳元當時僅18歲，由當時30歲的家族第四代鍾淳仁（鍾德富之子、鍾淳元堂哥）接任第5任董事長，但也因此埋下金蘭家族鬥爭仇恨。2014年，鍾淳元成功發動政變將鍾淳仁趕下台，但隔年鍾淳元被迫解職，經營權回到鍾德富支系手中，而金蘭現任董事長鐘淳名為鍾德富之子，鍾淳仁弟弟。
廣東住血線蟲是什麼？感染症狀為何？潛伏期有多長？
根據疾管署資料顯示，廣東住血線蟲感染症的致病原是廣東住血線蟲，1933年中國在玄鼠（Rattus rattus）和褐鼠（Rattus norvegicus）的鼠肺（肺動脈）中發現此蟲，1937年日本人松本（Matsumoto）在台灣東岸花蓮之野鼠內亦發現此蟲。
廣東住血線蟲第一期幼蟲會隨著鼠類的糞便排出，蝸牛和蛞蝓吃了就會感染，幼蟲在蝸牛和蛞蝓體內發育，當鼠類再吃了感染的蝸牛、蛞蝓或受其黏液污染的食物時，寄生蟲可於鼠體內發育為成蟲，雌雄交配產卵，進入下一個生活史循環。
疾管署指出，人類不是廣東住血線蟲適合的終宿主，鼠類才是，而人類感染的主要途徑，是經由食用未煮熟且受汙染的福壽螺、蝸牛或蛞蝓，以及沾染受感染蝸牛黏液的水或生菜所致，潛伏期約2~3天，最長可達47天。
因廣東住血線蟲誤入人體後，無法於人體發育為成蟲，僅可發育至第五期幼蟲，蟲體常侵入腦部、脊髓等神經組織。疾管署指出，患者多半出現腦膜炎，以急性劇烈的頭痛最常見，也可能出現發燒、噁心、嘔吐、頸部疼痛、僵硬等症狀。如果侵犯眼球，會造成視力受損。感染的寄生蟲數量較多時，可能危及生命。