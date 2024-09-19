Google要進駐劍潭了！年砸1.58億租4千坪頂級商辦　海包81個車位

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▲實價揭露，台北市劍潭捷運站附近頂辦「CAAM承德168大樓」12~20樓月租金1317萬1500元，創台北租賃實價登錄史上第2高總價。（圖／翻攝實價登錄）

▲安信建經統計北市府公布數據發現，ESG風潮吹進危老重建，其中綠建築與智慧建築項目大幅成長。（圖／資料照片）

美國網路搜尋巨擘谷歌（Google）要進駐劍潭了！Google今年4月風光啟用位在新北板橋區的第2做硬體研發辦公室，13層樓高的建築，配備50間實驗室，可容納千名員工。如今再傳Google年砸1.58億元進駐台北士林區劍潭捷運站附近的全新頂級商辦大樓，實價揭露，9層樓、總面積超過4000坪，月租金1317萬1500元，包含額外租賃與附贈車位共有81個。Google將進駐的「CAAM承德168大樓」剛完工不久，由振業化工、浩安實業、微技實業聯合開發，規劃為地上20樓、地下3層，基地面積1742坪，建物面積達1.28萬坪，號稱是台灣第一棟LEED V4 CS白金級出租商辦大樓。實價揭露，「CAAM承德168大樓」12~20層租賃交易，總面積為4212.5坪，月租金1317萬1500元，物件包含81個車位，含另外以每月每車位7500元租賃的45個不固定車位，以及免費提供的36個B2固定車位，拆算租金單價約3322元。租賃時間為5年，並設有漲租條款，前3年每月租金1317萬1500元，後2年則是每月1355萬6520元，5年總租金超過11億元。該筆租金總價是台北市租賃實價史上第二高，僅次10年前內科「精英電腦大樓」的月租1670萬元。據了解，承租方就是Google，如消息無誤，。截稿前，《NOWnews今日新聞》 未能取得Google對此回應。在商辦租金部分，根據北市地政局統計，從2021~2023年、近3年台北市商辦租金指數持續連漲，標準商辦平均月租金的每坪單價也來到2939元。鄉林不動產研究室層說明，以信義區來說，頂級商辦平均每坪租金行情約3500元~4500元。而在ESG浪潮下，企業建案、商辦為環境永續發展，不惜砸重金申請全球綠建築評估系統LEED（Leadership in Energy and Environmental Design，能源與環境先導設計），分「合格、銀級、黃金、白金」4級，從2006年台積電台南廠申請台灣第一案LEED認證開始，至今約有近300件已取得認證。鼎越開發執行副總張嘉文先前曾表示，信義區新建商辦除了京華廣場外，其餘都僅拿到黃金級，LEED白金級認證在商辦市場相當稀缺，且極具競爭力，以商辦而言，租金溢價高達10-15%，未來完工後租金每坪單價，可望超過5000元以上。