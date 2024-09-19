暗黑林襄跟人夫「追星大谷翔平」被抓包！小三貼文讓1141萬人傻眼

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▲加藤純一開心拍下跟大谷翔平的另類合照。（圖／加藤純一X）

▲加藤純一跟本鄉愛看球的畫面，全被轉播出去，網友截圖瘋傳網路。（圖／korekore19 X）

▲本鄉愛發文道歉並決定「暫停工作」，貼文破千萬瀏覽。（圖／本鄉愛X）

日本「暗黑林襄」本鄉愛知三當三，跟知名遊戲實況主、有婦之夫的加藤純一去美國約會看大谷翔平比賽，黏TT的互動被大螢幕投放轉播出去，美國外遇行搞得全國都知情，男生為了圓謊而稱彼此關係乾淨、正正當當，沒想到早已生米煮成熟飯，加藤純一目前被老婆冷落獨居，本鄉愛則是發文PO影片道歉，表示會暫停所有事業，致歉文截稿前吸引1141萬人瀏覽。回顧事情始末，加藤純一上週五（9／13）在X透露於美國職業棒球大聯盟（MLB）看洛杉磯道奇隊比賽，還PO出和大谷翔平的另類合照，結果加藤純一觀賽的畫面，，被發現坐旁邊坐著一位女性，不是他的老婆，而是女優本鄉愛。本鄉愛被瘋傳是加藤純一的小三，加藤純一開直播澄清，承認是跟本鄉愛去看球賽沒錯，但彼此清清白白，認為想跟漂亮美眉約會不是罪，強調「沒有發生肉體關係」，自己全都有報備老婆，老婆還在直播獻聲挺老公；沒想到劇情急轉直下，，透露在2022年結識加藤純一，也知道對方已婚，但解釋以為男生快離婚，才點頭跟加藤純一在一起，否認這是婚外情。加藤純一趕緊開直播解釋，還打給老婆道歉認錯，並坦言有騙本鄉愛「會離婚」，他說：「想跟AV女優發生關係，所以說謊要離婚。」承認自己精蟲衝腦想上床，而除了本鄉愛，他還有另一位外遇對象，通通招認惹怒妻子，目前夫妻分居中。事隔5天，本鄉愛今（19）日也再度於X發文道歉，並宣布暫停所有事業，「一直支持我的各位粉絲們、相關人士們，這次造成了大家極大的困擾，我深感抱歉，誠心向大家致上最深的歉意。經過與經紀公司的商討決定，我將暫時中止一切活動。對於此次風波所造成的影響與困擾，以及讓大家擔心，我會深刻反省，再次向大家致上歉意，真的非常抱歉」，貼文吸引1141萬人瀏覽，實在驚人。本鄉愛的事務所則表示「沒有回歸時間點」，證實本鄉愛無期限停業反省，這段時間不會使用社群帳號、開直播，當然也不會繼續拍攝成人作品，大家可能會有很長一段時間看不到本鄉愛。