加藤純一偷吃女優改口認：想上床　本鄉愛道歉「以為會離婚」

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▲日本AV女優本鄉愛認了和遊戲實況主加藤純一的婚外情，發影片道歉。（圖／本鄉愛 IG）

▲加藤純一（右下）緊急開直播，改口承認和本鄉愛有不倫關係。（圖／TWITCH）

在YouTube上超過百萬訂閱粉絲的遊戲實況主加藤純一，被捕捉到和AV女優本鄉愛在美國約會的畫面，不倫說就此爆發。加藤純一13日才和老婆一起直播，解釋沒有和對方發生肉體關係，今（15）日凌晨本鄉愛在YouTube 上傳道歉影片，認了和男方有交往，並表示男方當初騙自己「快要離婚」，對此加藤純一又緊急改口：「因為想跟女優發生性行為，所以說謊要離婚。」本鄉愛今日凌晨上傳一則名為「關於這次的騷動」的影片，一開頭她就對於造成爭議鞠躬道歉，她提到在2022年底認識了加藤純一，因為對方是已婚人士，她很抗拒和對方見面，除非是多數人一起的聚會，但之後男方告訴她自己「快要離婚了」，讓她覺得這不算婚外情，因而答應和男方交往。在自己家人過世期間，因為精神狀態不太好，所以對於加藤純一很依賴。由於在美國被拍到時，本鄉愛沒有任何變裝，讓部分人認為她是故意想被發現，為此她解釋是因為加藤純一的墨鏡不見了，她把自己的給對方戴，才會沒有任何遮擋。影片中她3度鞠躬向受傷害的人、觀眾道歉，影片上傳6小時就突破了26萬觀看紀錄。為此加藤純一也緊急開啟直播解釋，並在直播中打電話給妻子，一改先前的否認態度，改口承認和本鄉愛說謊要離婚、有發生肉體關係，他還說：「想跟AV女優發生性行為，所以說謊要離婚了。」大言不慚地說自己只是想要上床、曾和本鄉愛前往夏威夷和洛杉磯、不倫的對象有2位。目前和妻子則是因為吵架分居中。