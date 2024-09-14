「暗黑林襄」爆當YTR小三！球場貼貼照流出　大谷翔平成目擊證人

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▲加藤純一開心拍下跟大谷翔平的另類合照。（圖／加藤純一X）

▲加藤純一跟本鄉愛看球的畫面，全被轉播出去，網友截圖瘋傳網路。（圖／korekore19 X）

▲本鄉愛早期的模樣（右），神似林襄（左）剛出道的樣子，本鄉愛因此獲封「暗黑林襄」。（圖／本鄉愛X、翻攝PTT）

日本24歲女優本鄉愛，因長相神似剛出道的林襄，獲有「暗黑林襄」封號。近日，她被傳出是知名遊戲實況主、YouTuber加藤純一的小三，2人被抓到在美國「貼在一起」看大谷翔平比賽，加藤純一承認有約本鄉愛看球，但否認戀愛關係，加藤純一的老婆也對此出面道歉。加藤純一昨（13）日於X上傳在美國職業棒球大聯盟（MLB）看洛杉磯道奇隊比賽，更上傳一張和大谷翔平的另類合照，他開心說：「後排熱情的道奇球迷大叔抓拍了我和大谷的合影！」結果加藤純一觀賽的畫面，全被直播轉播出去，他被發現坐旁邊坐著一位女性，不是他的老婆，而是女優本鄉愛。本鄉愛被瘋傳是加藤純一的小三，消息鬧得火熱，加藤純一就開直播說明一切，他承認畫面中的女生就是本鄉愛，還是自己邀對方一起看球賽，「我們是在球場碰面的！座位真的不錯，因為位置太好了，我就覺得會被發現，老實說，每次大谷被牽制時都能看到我們，我其實早就注意到了。」加藤純一補充說明，他一直都跟本鄉愛保持聯繫，「我們曾經一起出去喝酒，大概5、6次，這次很巧的，本鄉愛也在洛杉磯，我剛好有拿到了票，所以我就跟她說『一起去吧』。」他強調：「我只是想和可愛的女孩一起看棒球，這不是很真誠的理由嗎？」而加藤純一直播到一半，他的老婆也「獻聲」參與，加藤純一說：「我們（跟本鄉愛）真的沒有發生性行為。」自己約對方看球，也有報備妻子，「但事情發展成這樣，確實傷害了妳，對不起，幸子。」聽到這些話，幸子回應：「首先，對於這次事件造成的擔憂，我向大家致以最深的歉意，特別是一直支持純一直播的觀眾和相關人士。我從一開始就知道他們會一起去看球，這是接近無辜的灰色地帶。」幸子表示支持丈夫：「我能理解你，你總是說，唯一相信你的人是我，而你也一直信任和保護我，現在你年紀大了，這個有點臭的老頭子，只有我能保護你了，所以我選擇相信你。」加藤純一則說：「因為今天時間太緊迫，但我們之後一定會一起出面，但這還是要看對方的狀況。」暗示會與本鄉愛一同公開說明始末。