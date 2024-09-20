大谷翔平去年9月20日動右肘手術　一年後的今天達成「50轟50盜」

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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（20）日在道奇隊以20：4大勝邁阿密馬林魚的比賽中，繳出3發全壘打、6支安打、10分打點的打擊成績，成為「50轟50盜」俱樂部的第一位會員。而巧合的是，9月20日同時也是大谷翔平去年動完右手肘手術的日子，在一年前的今天，恐怕沒人能想像他專注在打擊的賽季會打出這樣恐怖的表現。大谷翔平去年23場先發主投，共計投了132局，取得10勝5敗，防禦率3.14、167次三振的好成績。打擊部分，他出賽135場，3成04打擊率，44轟，95打點，20盜壘，OPS（攻擊指數）1.066。他因為右肘受傷在去年9月20日完成手肘韌帶手術。今年大谷翔平轉隊到道奇隊，他整季都沒有上場投球，而是專注於打者身分。而在右肘手術結束的一年後，他達成了大聯盟史上第一次的「50轟50盜」。根據MLB官方X（前Twitter）指出，「在今天之前，歷史上還沒有大聯盟球員作為第一棒打者在單場比賽中敲出超過8分打點，這從未發生過。今天，大谷翔平是第一棒打者，他敲回了10 分打點！ 」