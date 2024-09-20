大谷翔平追平道奇教頭紀錄！遺憾當年停在49盜　承諾沒有停止信號

大谷翔平去年9月20日動右肘手術　一年後的今天達成「50轟50盜」

記者黃建霖/綜合報導

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（20）日在道奇隊以20：4大勝邁阿密馬林魚的比賽中，繳出3發全壘打、6支安打、10分打點的打擊成績，完成「51轟51盜」的前人未達成就。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（20）日在道奇隊以20：4大勝邁阿密馬林魚的比賽中，繳出3發全壘打、6支安打、10分打點的打擊成績，完成「51轟51盜」的前人未達成就。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，今（20）日在道奇隊以20：4大勝邁阿密馬林魚的比賽中，繳出3發全壘打、6支安打、10分打點的打擊成績，成為「50轟50盜」俱樂部的第一位會員。而巧合的是，9月20日同時也是大谷翔平去年動完右手肘手術的日子，在一年前的今天，恐怕沒人能想像他專注在打擊的賽季會打出這樣恐怖的表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平去年的今天剛動右肘手術

大谷翔平去年23場先發主投，共計投了132局，取得10勝5敗，防禦率3.14、167次三振的好成績。打擊部分，他出賽135場，3成04打擊率，44轟，95打點，20盜壘，OPS（攻擊指數）1.066。他因為右肘受傷在去年9月20日完成手肘韌帶手術。

今年大谷翔平轉隊到道奇隊，他整季都沒有上場投球，而是專注於打者身分。而在右肘手術結束的一年後，他達成了大聯盟史上第一次的「50轟50盜」。

大谷翔平成為大聯盟史上第一位打回10打點的開路先鋒

根據MLB官方X（前Twitter）指出，「在今天之前，歷史上還沒有大聯盟球員作為第一棒打者在單場比賽中敲出超過8分打點，這從未發生過。今天，大谷翔平是第一棒打者，他敲回了10 分打點！ 」


大谷翔平夢想成真！率道奇前進季後賽：這是我一生不會忘的日子

大谷翔平3連轟破紀錄！球迷驚呼「不是人」　MLB：史上最佳比賽？

大谷翔平「51轟51盜」！單場3轟6安10打點　一戰打破松井秀喜紀錄

大谷翔平單場三響砲10打點大爆發！道奇20:4打爆馬林魚前進季後賽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選