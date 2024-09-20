大谷翔平追平道奇教頭紀錄！遺憾當年停在49盜　承諾沒有停止信號

大谷翔平51轟51盜好扯！韓國球迷讚嘆：他太瘋狂、根本是棒球之神

記者吳政紘/綜合報導

▲洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，生涯單季51轟51盜壘紀錄十分驚人。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，生涯單季51轟51盜壘紀錄十分驚人。（圖／美聯社／達志影像）
大谷翔平連韓國人都佩服！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（20）日在對戰邁阿密馬林魚隊比賽中開轟，還轟出「三響砲」，幫助道奇以20:4大勝馬林魚，大谷也成功達標51轟51盜的全新大聯盟里程碑，獲得不少球迷支持，其中，大谷本來就有很多韓國鐵粉，也看到大谷優異表現驚嘆「他根本是棒球之神」、「這個男人瘋了」、「他應該不是人吧」等留言，讚嘆大谷的紀錄。

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大谷翔平首爾賽受到熱烈歡迎　韓國粉絲多

大谷翔平以二刀流聞名世界，事實上，他在日本職棒加入北海道火腿鬥士隊時，就很出名，能投擅打，還可狂飆160公里以上速球，幾乎是韓國都很佩服的超級巨星。

大谷也不只一次透露自己對於亞洲球員在大聯盟戰場上活躍的看法，他曾說：「不只是日本，還有韓國、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球」。

大谷此役在6局轟出49號全壘打，7局轟出50號，加上9局又開轟，這三發全壘打，就達成史上唯一的「51轟51盜」紀錄，連韓國球迷也目不轉睛。

球迷在聚集大量粉絲的實況版轉播，紛紛在網路留言：「他是地球上最強」、「他太瘋狂了！根本是棒球之神」、「就連漫畫也不會這樣設定人物吧」、「到底韓國人在幹嘛」等也檢討韓國球界狀況。

▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第50轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第50轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第49轟，生涯在大聯盟累積220轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第49轟，生涯在大聯盟累積220轟。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出三響砲。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出三響砲。（圖／美聯社／達志影像）

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