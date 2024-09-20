大谷翔平51轟51盜好扯！韓國球迷讚嘆：他太瘋狂、根本是棒球之神

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▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第50轟。（圖／美聯社／達志影像）

▲MLB洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出本季第49轟，生涯在大聯盟累積220轟。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇日籍強打大谷翔平，今（20）日在對上邁阿密馬林魚的比賽中，敲出三響砲。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平連韓國人都佩服！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，大谷翔平以二刀流聞名世界，事實上，他在日本職棒加入北海道火腿鬥士隊時，就很出名，能投擅打，還可狂飆160公里以上速球，幾乎是韓國都很佩服的超級巨星。大谷也不只一次透露自己對於亞洲球員在大聯盟戰場上活躍的看法，他曾說：「不只是日本，還有韓國、台灣和中國等，希望讓其他國家的人們更愛棒球」。大谷此役在6局轟出49號全壘打，7局轟出50號，加上9局又開轟，這三發全壘打，就達成史上唯一的「51轟51盜」紀錄，連韓國球迷也目不轉睛。