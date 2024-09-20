大谷翔平創立「50轟50盜」俱樂部！462轟傳奇球星Canseco送上祝福

大谷翔平恭喜！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今(20）日在比賽中迎戰邁阿密馬林魚，大谷翔平轟出單場三連轟，一口氣達標51轟51盜的紀錄，這讓不少球員都十分佩服，前運動家傳奇球星José Canseco也獻上祝褔，他留言，「35年前，我創立40轟40盜俱樂部，而今晚，你創立了50轟50盜俱樂部，恭喜你，大谷翔平！」
José Canseco曾創下40轟40盜 對大谷獻上敬意
José Canseco是大聯盟史上首位創下單季「40轟40盜」里程碑的選手，他也期待大谷能締造歷史新頁，他日前在推特發文寫下對大谷祝福的話，「我祝大谷翔平在成為首位創建『50轟50盜』俱樂部球員的道路上一切順利。」
Canseco生平事蹟
大谷翔平近期挑戰40轟40盜，在大聯盟百年歷史上，只有5位球員可以做到，不過要說大聯盟過去二十年中最具爭議性的人物，想必沒有人能超過Jose Canseco，Canseco於1964年出生在哈瓦那，在高中以前他並不是一位表現很突出的球員，甚至守備還非常多失誤，但是隨後被球探發現到他的打擊實力後，Canseco的傳奇棒球生涯就此展開。
Canseco先是被放到了新人聯盟中，運動家隊當時把他從三壘轉往外野後，其打擊實力開始逐步的提升，1985年Canseco升上大聯盟，隔年就打出生涯第一個30轟、100打點的球季，輕鬆拿下新人王。
1988年是Canseco生涯中表現最亮眼的一季，當時季初他便預測自己會達成「單季40轟、40盜」的紀錄，當時沒有人認為他可以達成，認為這項菜鳥所定的遠大目標只是痴人說夢，但是人們後來發現，Canseco已經在上半季時就已經打出了24轟、22盜的成績，才發現他完全有能力達成這項史無前例的紀錄。
到了9月18日，運動家在主場面對皇家隊時，Canseco在1局下轟出了兩分砲，這是他的第40轟，此時他的盜壘數已經高達37次了，而運動家還剩下12場比賽，要達成40轟、40盜看來是近在咫尺了。
五天後，在面對釀酒人的比賽中，Canseco以驚人的速度在1局上就盜壘成功，達成他的第39盜；5局上半時他又抓準時機再次起跑，這時對手的傳球居然稍微偏了一些，最終Canseco滑上了二壘，裁判平舉雙手，史上第一位「單季40轟、40盜」正式出爐。
不只Jose Canseco大放異彩，1988年也開始屬於運動家的王朝，隨後的三年間，運動家單季「最少」勝場是102勝，勝率高達0.630，並且連續三年世界大賽都無缺席，雖然最後只拿下一冠，但絲毫不削減運動家王朝的風采。
Canseco留言，「35年前，我創立40轟40盜俱樂部，而今晚，你創立了50轟50盜俱樂部，恭喜你，大谷翔平！」
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José Canseco是大聯盟史上首位創下單季「40轟40盜」里程碑的選手，他也期待大谷能締造歷史新頁，他日前在推特發文寫下對大谷祝福的話，「我祝大谷翔平在成為首位創建『50轟50盜』俱樂部球員的道路上一切順利。」
Canseco生平事蹟
大谷翔平近期挑戰40轟40盜，在大聯盟百年歷史上，只有5位球員可以做到，不過要說大聯盟過去二十年中最具爭議性的人物，想必沒有人能超過Jose Canseco，Canseco於1964年出生在哈瓦那，在高中以前他並不是一位表現很突出的球員，甚至守備還非常多失誤，但是隨後被球探發現到他的打擊實力後，Canseco的傳奇棒球生涯就此展開。
Canseco先是被放到了新人聯盟中，運動家隊當時把他從三壘轉往外野後，其打擊實力開始逐步的提升，1985年Canseco升上大聯盟，隔年就打出生涯第一個30轟、100打點的球季，輕鬆拿下新人王。
1988年是Canseco生涯中表現最亮眼的一季，當時季初他便預測自己會達成「單季40轟、40盜」的紀錄，當時沒有人認為他可以達成，認為這項菜鳥所定的遠大目標只是痴人說夢，但是人們後來發現，Canseco已經在上半季時就已經打出了24轟、22盜的成績，才發現他完全有能力達成這項史無前例的紀錄。
到了9月18日，運動家在主場面對皇家隊時，Canseco在1局下轟出了兩分砲，這是他的第40轟，此時他的盜壘數已經高達37次了，而運動家還剩下12場比賽，要達成40轟、40盜看來是近在咫尺了。
五天後，在面對釀酒人的比賽中，Canseco以驚人的速度在1局上就盜壘成功，達成他的第39盜；5局上半時他又抓準時機再次起跑，這時對手的傳球居然稍微偏了一些，最終Canseco滑上了二壘，裁判平舉雙手，史上第一位「單季40轟、40盜」正式出爐。
不只Jose Canseco大放異彩，1988年也開始屬於運動家的王朝，隨後的三年間，運動家單季「最少」勝場是102勝，勝率高達0.630，並且連續三年世界大賽都無缺席，雖然最後只拿下一冠，但絲毫不削減運動家王朝的風采。
Canseco留言，「35年前，我創立40轟40盜俱樂部，而今晚，你創立了50轟50盜俱樂部，恭喜你，大谷翔平！」